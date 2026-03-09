ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με χαρακτήρα… πρωταθλήτριας

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Με χαρακτήρα… πρωταθλήτριας

Στα πόδια της να το πετύχει

Λαβωμένη πήγε στη Λάρνακα, με το κεφάλι ψηλά έφυγε η Ομόνοια το βράδυ του Σαββάτου (07/03), καθώς επέστρεψε στις επιτυχίες με νίκη 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν το καλό τους ξεκίνημα, βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα δύο φορές σε δέκα λεπτά και στο δεύτερο μέρος έκαναν… συντήρηση δυνάμεων.

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στις καλές… εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έστειλε μήνυμα πως το κακό διάστημα ανήκει στο παρελθόν. Τα τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια μακριά από τη νίκη έφεραν αναπόφευκτα προβληματισμό, όμως στο ποδοσφαιρικό τμήμα κανείς δεν πίστευε πως γκρεμίστηκαν όλα όσα έχτισαν. Ο στόχος του πρωταθλήματος παραμένει στα πόδια της Ομόνοιας, που θα επιχειρήσει να μπει με… φόρα στα play off, με νίκη και επί του Ολυμπιακού (15/03).

Ο Μπεργκ είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, επτά στο σύνολο. Ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν ενώ δεν είχαν χρόνο συμμετοχής όπως ο Σίμιτς, ανταπεξήλθαν, ενώ οι μέχρι πρόσφατα «παγκίτες» Ντιουνκού και Μάριτς βγάζουν ασπροπρόσωπο τον Νορβηγό. Μάλιστα ο δεύτερος όπως επίσης και ο Π. Αντρέου σκόραραν για πρώτη φορά με τη φανέλα των πρασίνων.

Ο 19χρονος δε, δείχνει ποδοσφαιρικό «θράσος» και άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα και δημιουργός, όποτε βρει την ευκαιρία, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πλέον πολύτιμο για την Ομόνοια.

Κρίσιμη εβδομάδα

Μετά από καιρό οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες καθώς μεσολαβούν επτά μέρες μέχρι το επόμενο ματς. Κρίσιμη είναι λοιπόν η τρέχουσα εβδομάδα για τους Σεμέδο, Άιτινγκ, Μασούρα και Οντουμπάντζο. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ενώ επιστρέφουν οι Παναγιώτου (τιμωρία) και Γιόβετιτς (ίωση).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Ο Τσιφτσής φωνάζει «παρών» στις μεγάλες μάχες

Ελλάδα

|

Category image

Ο προπονητής του Ιράκ καλεί τη FIFA να αναβάλει τα ματς των play-offs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποψήφιος για τη Ρεάλ και ο Ποτσετίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα

Ελλάδα

|

Category image

Ματσάρα Σίτι - Λίβερπουλ στα προημιτελικά του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Τραμπ για την εθνική Ιράν: «Αν επιστρέψουν, μπορεί να τις σκοτώσουν»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Α' VS Β' γύρος: Η ΑΕΚ απογειώνεται, ο ΠΑΟΚ κρατάει, ο Ολυμπιακός πέφτει και ο Παναθηναϊκός… καλπάζει!

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε το ντιλ με Ροθάδα η ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΚ

|

Category image

Γιόρτασε με τρίποντο τα 100χρονα ο Παναιτωλικός

Ελλάδα

|

Category image

Χειρότερη έδρα... μόνο τη χρονιά του β΄ γκρουπ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: Ποιες οι πιθανότητες να παραμείνει στους Μπακς σύμφωνα με τον Πόρτις

NBA

|

Category image

Οριστικά νοκ-άουτ ο Ίσκο, «τρέχει» να προλάβει Παναθηναϊκό ο Άμραμπατ

Ελλάδα

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές, έμεινε η ανακοίνωση

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Τένις

|

Category image

Μεγάλωσε η λίστα απόντων της Ρεάλ ενόψει Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη