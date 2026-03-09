Με χαρακτήρα… πρωταθλήτριας

Λαβωμένη πήγε στη Λάρνακα, με το κεφάλι ψηλά έφυγε η Ομόνοια το βράδυ του Σαββάτου (07/03), καθώς επέστρεψε στις επιτυχίες με νίκη 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν το καλό τους ξεκίνημα, βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα δύο φορές σε δέκα λεπτά και στο δεύτερο μέρος έκαναν… συντήρηση δυνάμεων.

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στις καλές… εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έστειλε μήνυμα πως το κακό διάστημα ανήκει στο παρελθόν. Τα τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια μακριά από τη νίκη έφεραν αναπόφευκτα προβληματισμό, όμως στο ποδοσφαιρικό τμήμα κανείς δεν πίστευε πως γκρεμίστηκαν όλα όσα έχτισαν. Ο στόχος του πρωταθλήματος παραμένει στα πόδια της Ομόνοιας, που θα επιχειρήσει να μπει με… φόρα στα play off, με νίκη και επί του Ολυμπιακού (15/03).

Ο Μπεργκ είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, επτά στο σύνολο. Ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν ενώ δεν είχαν χρόνο συμμετοχής όπως ο Σίμιτς, ανταπεξήλθαν, ενώ οι μέχρι πρόσφατα «παγκίτες» Ντιουνκού και Μάριτς βγάζουν ασπροπρόσωπο τον Νορβηγό. Μάλιστα ο δεύτερος όπως επίσης και ο Π. Αντρέου σκόραραν για πρώτη φορά με τη φανέλα των πρασίνων.

Ο 19χρονος δε, δείχνει ποδοσφαιρικό «θράσος» και άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του. Συνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα και δημιουργός, όποτε βρει την ευκαιρία, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πλέον πολύτιμο για την Ομόνοια.

Κρίσιμη εβδομάδα

Μετά από καιρό οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσες καθώς μεσολαβούν επτά μέρες μέχρι το επόμενο ματς. Κρίσιμη είναι λοιπόν η τρέχουσα εβδομάδα για τους Σεμέδο, Άιτινγκ, Μασούρα και Οντουμπάντζο. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα, ενώ επιστρέφουν οι Παναγιώτου (τιμωρία) και Γιόβετιτς (ίωση).