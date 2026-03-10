ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ανοίγει απόψε η αυλαία της φάσης των «16» του Champions League με τέσσερις αναμετρήσεις και τη  Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αρχή γίνεται στις 19:45 με την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.79 στη νίκη των Τούρκων, 4.39 στην ισοπαλία και 1.77 στη νίκη των Άγγλων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο δίνεται στα 3.50.

Στις 22:00 θα πραγματοποιηθούν άλλες τρεις αναμετρήσεις. Η Νιούκαστλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.74 στη νίκη των Άγγλων, 4.06 στην ισοπαλία και 2.57 στη νίκη των Ισπανών. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκη των Καταλανών με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 4.30.   

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Η Ατλέτικο υποδέχεται την Τότεναμ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.75 στη νίκη της ομάδας του Σιμεόνε, 3.65 στην ισοπαλία και 4.90 στην επικράτηση των Λονδρέζων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει η Ατλέτικο και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 4.65.

Τέλος την ίδια ώρα η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Μπάγερν με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 4.45 στη νίκη των Ιταλών, 4.35 στην ισοπαλία και 1.67 στην επικράτηση των Γερμανών. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει η Μπάγερν και στα δύο ημίχρονα δίνεται στα 4.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Ένα και να… καίει για τη Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτο βήμα για την Ομόνοια με ευρεία νίκη

Φούτσαλ

|

Category image

Έχει... υπερόπλα αλλά και πολυφωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάτησε… αγγλικό έδαφος η ΑΕΚ χωρίς πέντε

ΑΕΚ

|

Category image

Δάκρυσε με το κορεό ο Οσιμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωνάζει ότι μπορεί, τέλος!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τα εξαφάνισαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κορέια φανέρωσε το κόστος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η ώρα έναρξης του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ και προετοιμασία για Λεβαδειακό

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σίμιτς των έντεκα συμμετοχών δίνει… πολλά παραπάνω

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Μηδενική ανοχή μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έδωσε άσυλο σε επτά Ιρανές η Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε από την εθνική Αγγλίας ο Κάιλ Γουόκερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη