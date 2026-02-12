Σεμέδο - Πάφος: 9-0!

Ο επιθετικός της Ομόνοιας σκόραρε τρία γκολ στο πρόσφατο διπλό στο «Στέλιος Κυριακίδης» φτάνοντας τα 9 γκολ κόντρα στους περσινού πρωταθλητές.

Ένας απίθανος απολογισμός για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος συνεχίζει να κάνει τη διαφορά στους πράσινους.

Ο Σεμέδο σκόραρε 8 γκολ σε αγώνες πρωταθλήματος και ένα στο πλαίσιο του Conference League κόντρα στους Παφίτες.

Μετρά επίσης δύο ασίστ.