Ο όρος του Αλέγκρι για να πει «ναι» στη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία και το όνομα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας.

Η πίεση προς τον Άλβαρο Αρμπελόα έχει αυξηθεί μετά την απρόσμενη ήττα από τη Χετάφε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», αποτέλεσμα που έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για την πορεία της ομάδας ενόψει του κρίσιμου μήνα που ακολουθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη SPORT, ο Αλέγκρι έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο επαφές με τους Μαδριλένους και εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει, αλλά όχι χωρίς όρους.

Ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει την απόκτηση του Λούκα Μόντριτς ως βασικό στοιχείο του πλάνου του, ενώ στο πρότζεκτ του περιλαμβάνει και τον Αντριέν Ραμπιό. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει τον πλήρη έλεγχο των μεταγραφικών αποφάσεων για την επόμενη σεζόν, κάτι που αποτελεί κομβικό σημείο στις συζητήσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ.