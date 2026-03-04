Ελέγχει την κατάσταση...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Ο απολογισμός αυτών των εβδομάδων μάλλον έχει πρόσημο θετικό

Μια δύσκολη, κουραστική και έντονη περίοδος ολοκληρώθηκε για την Ομόνοια το βράδυ της Δευτέρας (02/03), με το ντέρμπι κόντρα στον Απόλλωνα. Η ομάδα της πρωτεύουσας από την 1η μέρα Φεβρουαρίου είχε να ανέβει ένα πρόγραμμα-βουνό σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, καθώς σχεδόν ανά τέσσερις μέρες έδινε κρίσιμο και σημαντικό παιχνίδι.

Η γεύση; Ίσως γλυκόπικρη. Αφενός το «τριφύλλι» παραμένει πρώτο και σε απόσταση ασφαλείας, αφετέρου οι αποκλεισμοί στη δεύτερη εγχώρια διοργάνωση και στο Conference League πλήγωσαν τον εγωισμό και τον κόσμο. Όχι γιατί οι ήττες δεν είναι στο πρόγραμμα αλλά γιατί έδειξε πως μπορούσε, όμως όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ο απολογισμός αυτών των εβδομάδων μάλλον έχει πρόσημο θετικό, αν αναλογιστεί κανείς πως ο πρώτος στόχος ήταν και παραμένει η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, η Ομόνοια αναμετρήθηκε μεταξύ άλλων με Πάφο, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα, ενώ για το κύπελλο οδηγήθηκε στην παράταση με την ΑΕΛ. Παράλληλα, οι δύο αναμετρήσεις με τη Ριέκα και το ταξίδι στην Κροατία «φόρτωσαν» περισσότερη κούραση, σωματική και πνευματική, στους ποδοσφαιριστές. Αναπόφευκτα, λοιπόν, τα αποτελέσματα και η εικόνα δύσκολα θα διατηρούνταν σε υψηλό επίπεδο.

Το στοίχημα τώρα είναι να πάρει εκ νέου τα πάνω της για να παραμείνει μόνη και ασφαλής στο ρετιρέ. Η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο και στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα παρουσίασε ξανά ψυχωμένη εικόνα, περιόρισε την ίσως πιο φορμαρισμένη ομάδα της εξάδας και κατάφερε να αντιδράσει αμέσως μετά το γκολ που δέχθηκε. Αρνήθηκε να χάσει, αμυντικά επέστρεψε η συγκέντρωση καθώς το μοναδικό «ψεγάδι» ήταν η λανθασμένη πάσα στον σκόρερ των κυανόλευκων, από τον Μαέ. Εντέλει όμως «κλείδωσε» τον βαθμό με τον Τάνκοβιτς που σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι.

Ξεκούραση και 2Χ2

Η συνέχεια απ’ εδώ και πέρα περιλαμβάνει δύο «βατούς» στα χαρτιά αντιπάλους και ευκαιρία για ξεκούραση αφού μέχρι τις 15 Μαρτίου θα δώσει μόλις δύο παιχνίδια, με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό. Αμφότερες παλεύουν για τη σωτηρία τους, ενώ δείχνουν ικανές να κάνουν τη ζημιά ακόμη και σε ματς που παρουσιάζονται ως αουτσάιντερ. Ο Χένινγκ Μπεργκ λοιπόν καλείται να διαχειριστεί αυτές τις αναμετρήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα του να μην πατήσει… μπανανόφλουδα και βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Στοίχημα όλων είναι να μπουν στα play off με όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση από τους «διώκτες» τους.

