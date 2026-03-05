ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παράπονα του Σίλβα για τη διαιτησία στην Premier: «Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι εναντίον μας»

Τα παράπονα του για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Μάντσεστερ Σίτι από τη διαιτησία, εξέφρασε ο Μπερνάρντο Σίλβα, με την ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Έτιχαντ», χάνοντας ουσιαστικά, δύο πολύτιμους βαθμούς στην κούρσα του τίτλου.

Οι «πολίτες» βρίσκονται πλέον στο -7 από την Άρσεναλ, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι λιγότερο. Αρκετή συζήτηση σήκωσε η τελευταία φάση του αγώνα, όπου ο Χάαλαντ σούταρε και στη συνέχεια τον βρήκε ο Ματ Σελς, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει παράβαση, θεωρώντας ότι η μπάλα έχει φύγει και η φάση ουσιαστικά έχει τελειώσει, σκεπτικό με το οποίο συμφώνησε και ο VAR.

Έπειτα από τη λήξη της αναμέτρησης, ο Μπερνάρντο Σίλβα, εξέφρασε τα παράπονα του για την εν λόγω φάση, αλλά και γενικά για την αντιμετώπιση που θεωρεί ότι έχει η Σίτι όλη τη σεζόν από τους διαιτητές, τονίζοντας ότι όλες οι «50/50» φάσεις, είναι εναντίον της.

«Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια φέτος, γιατί όλες οι 50/50 φάσεις είναι εναντίον μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είδα τη φάση του Χάαλαντ. Για μένα είναι πέναλτι. Κάποιοι έχουν άλλη άποψη, αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει εκεί ο Έρλινγκ;

Όπως είπα και πριν το έχουμε συνηθίσει. Ξέρουμε πως λειτουργεί. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε στο γήπεδο. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σίλβα.

