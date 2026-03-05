ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' κατηγορία: Μεσοβδόμαδα η 10η αγωνιστική της β' φάσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β' κατηγορία: Μεσοβδόμαδα η 10η αγωνιστική της β' φάσης

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / Τετάρτη 18 Μαρτίου, 15:30

ΜΕΑΠ - ΠΑΕΕΚ

Νέα Σαλαμίνα - Δόξα Κατωκοπιάς

ΑΣΙΛ Λύσης – Ομόνοια 29Μ

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Αγία Νάπα (απευθείας από τη Cytavision)

Β' ΟΜΙΛΟΣ / Τετάρτη 18 Μαρτίου, 15:30

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Χαλκάνορας

ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου

Εθνικός Λατσιών – Ηρακλής Γερολάκκου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράπονα του Σίλβα για τη διαιτησία στην Premier: «Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι εναντίον μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή, θα χρειαστώ χρόνο να βρω ρυθμό»

NBA

|

Category image

Το UNIC ξανά στην κορυφή!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση

Ελλάδα

|

Category image

Από διεκδικητές τίτλου στα πρόθυρα του υποβιβασμού: Τι συμβαίνει στην Τότεναμ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο άλλαξαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ από τον καιρό που έφυγε ο Σα Πίντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το μήνυμα στον Ολυμπιακό ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τι συμβαίνει σε τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η ευκαιρία των Σολωμού και Κύζα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο όρος του Αλέγκρι για να πει «ναι» στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραιτήθηκαν, δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι… Μπορεί και κανένας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το συμβούλιο είναι από τα καλύτερα που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ» - Τι γίνεται με οίκημα και γηπεδικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β' κατηγορία: Μεσοβδόμαδα η 10η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Aποχαιρέτησε νωρίς το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη