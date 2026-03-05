Β' κατηγορία: Μεσοβδόμαδα η 10η αγωνιστική της β' φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / Τετάρτη 18 Μαρτίου, 15:30
ΜΕΑΠ - ΠΑΕΕΚ
Νέα Σαλαμίνα - Δόξα Κατωκοπιάς
ΑΣΙΛ Λύσης – Ομόνοια 29Μ
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Αγία Νάπα (απευθείας από τη Cytavision)
Β' ΟΜΙΛΟΣ / Τετάρτη 18 Μαρτίου, 15:30
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Χαλκάνορας
ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου
Εθνικός Λατσιών – Ηρακλής Γερολάκκου