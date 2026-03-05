ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πόσο άλλαξαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ από τον καιρό που έφυγε ο Σα Πίντο

Πόσο άλλαξαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ από τον καιρό που έφυγε ο Σα Πίντο

Πόσο άλλαξαν η πρώην ομάδα του Πορτογάλου τεχνικού και η - ενδεχομένως - νέα ομάδα του, από τον καιρό της αποχώρησής του ως πρωταθλητής από τους γαλαζοκιτρίνους

Ο Σα Πίντο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επιστρέφει στην Κύπρο για να αναλάβει τα ηνία στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. 

Η ποδοσφαιρική σεζόν 2023-2024 που ήταν και η μοναδική του στο νησί μας, όντας στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, έληξε με επιτυχία καθώς κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα που πανηγύρισαν οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας.

Από τότε άλλαξαν πολλά, ο 53χρονος πλέον προπονητής έφυγε από την Κύπρο, πέρασε από Μαρόκο και Ιράν, προτού επιστρέψει, εάν βάλει την υπογραφή του τελικά για να συνεργαστεί με την ομάδα της Λάρνακας.

Από την πρώην ομάδα του άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερ από εκείνη την χρονιά, ενώ στην ΑΕΚ - την οποία πολύ πιθανόν να αναλάβει - υπάρχουν ακόμη ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο δυναμικό της.

Οι ποδοσφαιριστές που παρέμειναν στο ρόστερ της ομάδας που «έκτισε» ο Πορτογάλος τεχνικός είναι οι τερματοφύλακες Μπέλετς και Χριστοδούλου, ο Ντάλσιο που είχε ένα πέρασμα από τον Ερυθρό Αστέρα ενδιάμεσα και οι δύο Βραζιλιάνοι εξτρέμ, Μαϊόλι και Μαρκίνιος.

Από την άλλη μεριά στους κιτρινοπράσινους της Λάρνακας θα βρει ποδοσφαιριστές τους οποίους αντιμετώπισε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τον ΑΠΟΕΛ. Οι παίκτες που θα συναντήσει ξανά αλλά στην δική του πλευρά αυτή τη φορά είναι ο τερματοφύλακας Παρασκευάς, οι έμπειροι αμυντικοί Ρομπέρζ και Μιλίτσεβιτς, ο Λέδες, ο Ναούμ, ο Ματίας Γκονζάλες και ο αρχηγός Άνχελ Γκαρσία.

Εάν τελικά γίνει κάτοικος Λάρνακας ο Πορτογάλος, μένει να δούμε αν θα ψάξει κάποιον παλιό γνώριμο από τη Λευκωσία για να τον βοηθήσει...

Αντρέας Πολυκάρπου

Διαβαστε ακομη