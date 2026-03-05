Το μήνυμα στον Ολυμπιακό ενόψει ΠΑΟΚ

Το μήνυμα στον Ολυμπιακό ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκη» (24η αγωνιστική Stoiximan Super League) είναι ξεκάθαρο: να μην επαναληφθεί το ίδιο έργο.

Στα δύο τελευταία μεγάλα παιχνίδια στο Φάληρο, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 7ο λεπτό και αναγκάστηκαν να κυνηγούν από νωρίς. Και στις δύο περιπτώσεις, το 0-1 έβαλε το ματς σε ρυθμό που δεν ευνοούσε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αυτό είναι το πρώτο και βασικό ζητούμενο για την Κυριακή: Συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό και αποφυγή ενός «κρύου» γκολ που αλλάζει όλο το πλάνο.

Στον Ρέντη γνωρίζουν πως τα ντέρμπι κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη μάχη του τίτλου και δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια σε μεγάλο ματς στο γήπεδό του.

Η έμφαση των τελευταίων ημερών έχει δοθεί στη σωστή προσέγγιση του αγώνα. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει η ομάδα του να μπει δυνατά, αλλά με μυαλό. Να μην παρασυρθεί, να μην αφήσει χώρους και να μη δώσει στον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να επιβάλλει τον ρυθμό του.

Το σύνθημα είναι σαφές: Να μη δεχθεί πρώτη γκολ και να επιβάλει το δικό της παιχνίδι από την αρχή.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο ρόλος του Γκαρθία. Στα δύο φετινά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είχε βρεθεί στο βασικό σχήμα, τόσο στην Τούμπα όσο και στο «Καραϊσκάκη», προσφέροντας ισορροπία στον άξονα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται εκ νέου την παρουσία του έμπειρου μέσου, εκτιμώντας ότι η ένταση, η εμπειρία και η ικανότητά του να «διαβάζει» τις φάσεις μπορούν να δώσουν τα στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα στο κέντρο.