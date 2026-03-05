ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ευκαιρία των Σολωμού και Κύζα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Είναι η ευκαιρία των Δημήτρη Σολωμού και Χρίστου Κύζα. Μετά και την αποχώρηση του Ζουράμπ Μουσελιάνι αναμένεται πως θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες ως βασικοί οι Δημήτρης Σολωμού και Χρίστος Κύζας.

Ως αλλαγή

Μέχρι τώρα αγωνίστηκαν σε κάποια παιχνίδια ως βασικοί αλλά οι περισσότερες ευκαιρίες που είχαν ήταν ως αλλαγή. Πρόκειται για δύο νεαρούς επιθετικούς οι οποίοι χρειάζονται συνεχόμενα παιχνίδια ως βασικοί.

Η καλύτερη ανάμνηση

Για την φετινή Ένωση που πραγματοποιεί την χειρότερη χρονιά στην ιστορία της, η καλύτερη ανάμνηση είναι το εντυπωσιακό γκολ του Δημήτρη Σολωμού στο κύπελλο με τον ΑΠΟΕΛ. Κάτι που ασφαλώς θα πρέπει να σημειωθεί.

Οι βασικοί που δεν σκοράρουν

Οι επιθετικοί που παίζουν βασικοί και δεν βλέπουν δίκτυα είναι αρκετοί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι Μουσελιάνι(πήρε μεταγραφή στην Ντίρα Κλόρι και αποχώρησε με ένα γκολ) ο Σιμονόφσκι που αποκτήθηκε τον Γενάρη και δεν είδε δίκτυα, οι Χαραλάμπους και Κούρεζ που δεν είδαν δίκτυα και ο Έλλα που πέτυχε ένα γκολ.

Και αυτοί που αποδεσμεύτηκαν

 Θυμίζουμε πως αποδεσμεύτηκαν εδώ και αρκετό καιρό οι επιθετικοί Μπαλούα και Λάτσα καθώς επίσης και οι μεσοεπιθετικοί Κάναντι, Λόχαν, Ντίρα που πέρασαν απαρατήρητοι και δεν βοήθησαν καθόλου. Για αυτό άλλωστε και αποδεσμεύτηκαν.

Διαβαστε ακομη