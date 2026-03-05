Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

Το συμβόλαιο του Πάουλο Ντιμπάλα με τη Ρόμα ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, με τη διοίκηση των Ρωμαίων ακόμα να μην έχει προχωρήσει σε καμία συζήτηση με τον Αργεντινό άσο για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το τελευταίο διάστημα η Μπόκα έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και μάλιστα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Ντιμπάλα δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ και σύζυγός του, η οποία πριν λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, επιθυμεί να γυρίσουν στην Αργεντινή.

Ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και ο 32χρονος είναι επικεντρωμένος στη Ρόμα, ωστόσο φαίνεται πως η Μπόκα δεν θα αφήσει τόσο εύκολα την περίπτωσή του.