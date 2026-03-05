ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

Το συμβόλαιο που του προσφέρει

Το συμβόλαιο του Πάουλο Ντιμπάλα με τη Ρόμα ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, με τη διοίκηση των Ρωμαίων ακόμα να μην έχει προχωρήσει σε καμία συζήτηση με τον Αργεντινό άσο για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Το τελευταίο διάστημα η Μπόκα έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή και μάλιστα έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο Ντιμπάλα δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ και σύζυγός του, η οποία πριν λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι, επιθυμεί να γυρίσουν στην Αργεντινή.

Ακόμα δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και ο 32χρονος είναι επικεντρωμένος στη Ρόμα, ωστόσο φαίνεται πως η Μπόκα δεν θα αφήσει τόσο εύκολα την περίπτωσή του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη