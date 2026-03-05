ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι συμβαίνει σε τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού-ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τι συμβαίνει σε τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Ποια ομάδα βγαίνει πρώτη και με ποια κριτήρια

Η μάχη της κορυφής στη Stoiximan Super League έχει πάρει φωτιά, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στους 53 βαθμούς, δημιουργώντας ένα από τα πιο αμφίρροπα φινάλε των τελευταίων ετών.

Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται αυτήν τη στιγμή λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι τι ακριβώς ισχύει σε περίπτωση που οι τρεις ομάδες παραμείνουν «κολλημένες» μαζί μέχρι το τέλος. Ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για να ξεκαθαρίσει η κατάταξη, με σειρά κριτηρίων που εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ομάδες που ισοβαθμούν.

Παρακάτω παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια ισοβαθμίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.

- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επιμένει για Ντιμπάλα η Μπόκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παράπονα του Σίλβα για τη διαιτησία στην Premier: «Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι εναντίον μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή, θα χρειαστώ χρόνο να βρω ρυθμό»

NBA

|

Category image

Το UNIC ξανά στην κορυφή!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση

Ελλάδα

|

Category image

Από διεκδικητές τίτλου στα πρόθυρα του υποβιβασμού: Τι συμβαίνει στην Τότεναμ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο άλλαξαν ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ από τον καιρό που έφυγε ο Σα Πίντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το μήνυμα στον Ολυμπιακό ενόψει ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τι συμβαίνει σε τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η ευκαιρία των Σολωμού και Κύζα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο όρος του Αλέγκρι για να πει «ναι» στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραιτήθηκαν, δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι… Μπορεί και κανένας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το συμβούλιο είναι από τα καλύτερα που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ» - Τι γίνεται με οίκημα και γηπεδικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β' κατηγορία: Μεσοβδόμαδα η 10η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Aποχαιρέτησε νωρίς το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη