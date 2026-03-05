Τι συμβαίνει σε τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού-ΑΕΚ

Η μάχη της κορυφής στη Stoiximan Super League έχει πάρει φωτιά, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στους 53 βαθμούς, δημιουργώντας ένα από τα πιο αμφίρροπα φινάλε των τελευταίων ετών.

Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται αυτήν τη στιγμή λόγω των μεταξύ τους αποτελεσμάτων, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι τι ακριβώς ισχύει σε περίπτωση που οι τρεις ομάδες παραμείνουν «κολλημένες» μαζί μέχρι το τέλος. Ο Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για να ξεκαθαρίσει η κατάταξη, με σειρά κριτηρίων που εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ομάδες που ισοβαθμούν.

Παρακάτω παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια ισοβαθμίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.

- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.