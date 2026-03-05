Αντετοκούνμπο: «Είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή, θα χρειαστώ χρόνο να βρω ρυθμό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μετά την τέταρτη συνεχόμενη ήττα των Μπακς, τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να παλεύει ή αν θα παραδοθεί.

Ο Έλληνας σταρ μίλησε για την ανάγκη ενότητας, χαρακτήρα και σωστών αποφάσεων στα εναπομείναντα παιχνίδια, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του προσπάθεια να επιστρέψει σε πλήρη ρυθμό μετά τον τραυματισμό του.

Όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για την τεχνική ποινή που δέχθηκε: «Ήμουν λίγο εκνευρισμένος. Νιώθω πως όταν χάνεις με 11-12 πόντους, πρέπει να παίξεις έξυπνα, να βρεις τα καλύτερα σουτ, να είσαι στο σωστό σημείο. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα».

Για τα παιχνίδια που απομένουν: «Πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα υψώσουμε λευκή σημαία ή αν θα ενωθούμε στα τελευταία 21 ματς και θα παίξουμε σκληρά ώστε να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια. Οι καλές ομάδες δεν λειτουργούν με το ατομικό ταλέντο. Πρέπει να συνεχίσεις να προσπαθείς».

Για την επιστροφή από τον τραυματισμό του: «Πρέπει να είμαι πιο επιεικής με τον εαυτό μου. Έχω την τάση να σκέφτομαι πως είμαι μηχανή, αλλά είμαι άνθρωπος. Θα μου πάρει λίγο καιρό να βρω τη φόρμα μου».