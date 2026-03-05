«Το συμβούλιο είναι από τα καλύτερα που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ» - Τι γίνεται με οίκημα και γηπεδικό

Εξηγήσεις για όσα ακούστηκαν κατά τη γενική συνέλευση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ αναφέρθηκε, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM, ο πρόεδρος Κυριάκος Ζιβανάρης.

Για τη χθεσινή Γενική συνέλευση: «Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολη. Θέλαμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Και να πούμε ότι οι σημαντικές αποφάσεις θα γίνονται στις γενικές συνελεύσεις. Το σωματείο ήταν προσεκτικό με τα ΜΜΕ, να αποφεύγει πολλές συνεντεύξεις γιατί η σωστή ενημέρωση θα γίνεται στις γενικές συνελεύσεις. Καθορίζουν την πολιτική, τον παλμό και τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ. Η παρουσία του κ. Φωτίου βοήθησε αφάνταστα, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε μαζί. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα μαζί. Το να είμαστε διχασμένοι δεν βοηθά κανένα. Φύγαμε με το μήνυμα ότι Εταιρεία, Σωματείο, ΠΑΝΣΥΦΙ, κόσμος και παλαίμαχοι είμαστε ένα για το καλό του ΑΠΟΕΛ και αυτό στο τέλος μετρά. Είμαστε στα 100χρονα μια πολύ σημαντική χρονιά, δεν πρέπει να είμαστε διχασμένοι, να ενωθούμε και τα επόμενα 100 χρόνια να είμαστε ακόμη πιο σοφοί και ώριμοι. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, η οικονομική εξυγίανση. Ο τρόπος που πρέπει να γίνεται η διαχείριση κεφαλαίων, να είναι μακροχρόνιος και όχι για 2-3 χρονιές και να υπάρχει επίβλεψη το Σωματείο να προλάβει κάποια κακά έχοντα και όχι να είναι μόνο ο τερματισμός της συμφωνίας ή όχι. Να μπορεί το σωματείο να καθορίζει την πολιτική, οποιουδήποτε διαχειρίζεται την εταιρεία για να μπορεί να προλαβαίνει προβλήματα».

Τι ισχύει με τη συμφωνία διαχείρισης του Σωματείου: «Τερματίζεται τον Μάιο του 2027. Μέχρι τότε έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Για την επιβίωση του ΑΠΟΕΛ χρειάζεται επενδυτής. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μπει σε καινούργια εταιρεία ή το σωματείο. Πρώτο μας μέλημα είναι η εύρεση νέου επενδυτή για να φέρει φρέσκα λεφτά στην ποδοσφαιρική ομάδα. Το σωματείο εδώ και δύο μήνες έχει ετοιμάσει μια εισήγηση προς όλους τους επενδυτές περίπου 37 σελίδες, πολύ ξεκάθαρη. Έχει εκπονήσει ένα cash flow για τα επόμενα πέντε χρόνια. Έχοντας υπόψιν τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας και τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει το ΑΠΟΕΛ για να βγει από αυτή την κατάσταση. Αυτά τα δύο έγγραφα έχουν παραδοθεί και μελετούνται από 2-3 περιπτώσεις για να το μελετήσουν και να απαντήσουν. Και Κύπριοι και από το εξωτερικό. Οι τελευταίες μέρες με τα προβλήματα του πολέμου είναι δύσκολο να πιέσεις να πιάσεις απαντήσεις. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή μαζί τους. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είμαστε δίπλα στον κ. Φωτίου για να ξεπεράσουμε τα σημερινά μας προβλήματα. Έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες, αλλά δεν πιστεύω ότι η ομάδα και η θέση του ΑΠΟΕΛ δεν επιτρέπουν έξοδο στην Ευρώπη και μέσω πρωταθλήματος. Έχουμε υποχρέωση προς το ΑΠΟΕΛ να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και ανοιχτή γραμμή με τους επενδυτές στους οποίους στείλαμε το έγγραφο».

Αν θα δοθούν λεπτομέρειες: «Το ολοκληρωμένο πλάνο εξαρτάται πάρα πολύ πως θα εκπονηθεί και από αυτούς που ενδιαφέρονται. Δεν μπορεί να είναι μαύρο-άσπρο. Μπορεί να διαφοροποιηθεί για να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Το πιο σημαντικό είναι να βρεθεί κάποιος και να συζητήσει την πιθανότητα να επενδύσει στο ΑΠΟΕΛ».

Για την παραίτηση του ΔΣ: «Αυτό το είχαμε πράξει και πέρσι. Η θητεία του συμβουλίου ήταν τετραετής. Πέρσι ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνης να παραιτηθεί το συμβούλιο και όποιοι ήθελαν να διεκδικήσουν θα διεκδικούσαν. Φέτος σύσσωμο το συμβούλιο θα παραιτηθεί και όσοι θέλουν θα επαναδιεκδικήσουν. Είναι μια πρακτική που την κάναμε και πέρσι. Αν υπάρχει καλύτερη λύση από εμάς, μπορούν να διεκδικήσουν».

Αν μπορεί το σωματείο, αλλά και ο ίδιος να έπαιρναν κάποια μέτρα καλύτερα για να μην οδηγηθεί σε αυτή την κατάσταση το ΑΠΟΕΛ: «Ναι, είναι δύο τα θέματα. Ένιωθα ότι οποιαδήποτε απόφαση πριν 1-2 χρόνια θα δίχαζε αφάνταστα το ΑΠΟΕΛ και θα μπαίναμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια. Ήταν ένας από τους λόγους που δεν το έκανα. Φέτος το συμβούλιο είναι πολύ πιο δυνατό, είχαμε τρία παιδιά στο συμβούλιο από τον ΠΑΝΣΥΦΙ. Είχαμε και την στήριξη σε οποιαδήποτε πράγματα και την στήριξη του ΠΑΝΣΥΦΙ. Ήξερε τι κάναμε και τις δυσκολίες. Το σωματείο ένιωθε πιο έτοιμο να κάνει τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Δεν θέλω να αποφύγω την ευθύνη. Υπήρχε προσωπική ευθύνη. Μπορούσα να το κάνω πιο γρήγορα».

Για το κ. Φωτίου: «Είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Ήταν αντιπρόεδρος του σωματείου και υπεύθυνος του μπάσκετ. Υπάρχει συνεργασία με όλους. Το συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα που πέρασαν από το ΑΠΟΕΛ. Έχουμε νέα παιδιά, νέα γενιά που μπορεί να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ. Εγώ μια μέρα θα φύγω και θα ξέρω ότι πίσω μου αφήνω την καλύτερη φουρνιά. Ο Κ. Φωτίου ξέρει τα παιδιά αυτά και είναι πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί με τα παιδιά αυτά».

Αν υπάρχουν τρόποι να εξευρεθούν χρήματα άμεσα: «Θα σας πει και ο κ. Φωτίου. Γίνονται κινήσεις, εμείς έχουμε τους δικούς μας τρόπους. Είχαμε πολλές επαφές. Από γραφείο σε γραφείο. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Μπορούμε να μαζέψουμε κάποια λεφτά και να αντιμετωπίσουμε φέτος το πρόβλημα».

Για το γήπεδο και το οίκημα: «Για το οίκημα, χθες είχαμε τον υπεύθυνο του έργου. Εξήγησε τα πάντα. Δεν φαίνεται η δουλειά εξωτερικά αλλά εσωτερικά έχει γίνει τεράστια δουλειά. Σύντομα θα φανούν και από την εξωτερική πλευρά. Υπολογίζουμε ότι πριν το καλοκαίρι το οίκημα θα είναι διαθέσιμο. Για το γηπεδικό, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους κληρονόμους και την οικογένεια. Προχωρούν κανονικά. Δεν σταμάτησε τίποτα από το πλάνο. Σύντομα θα έχουν και την πολεοδομική άδεια. Είναι τελείως ανεξάρτητο θέμα. Η συμφωνία που έχει το σωματείο με την οικογένεια είναι εκεί και προχωρά και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει».

Αν είναι αισιόδοξος: «Ναι γιατί νιώθω ότι και ο κόσμος έφτασε η ώρα να βοηθήσει. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Υπάρχει ενδιαφέρον, χρειάζεται ενότητα και προσπάθεια. Είμαστε στα 100χρονα πρέπει να βρούμε τις μακροχρόνιες λύσεις».