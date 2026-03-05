Παραιτήθηκαν, δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι… Μπορεί και κανένας

Γνωστοποιήθηκε ψες, μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου ΑΠΟΕΛ, ότι μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, η διοίκηση του σωματείου θα αποχωρήσει.

Η πραγματικότητα είναι ότι η διοίκηση του Κυριάκου Ζιβανάρη, όπως και πέρσι, θα παραιτηθεί κι από εκεί και πέρα όσοι επιθυμούν θα θέσουν ξανά υποψηφιότητα για να συνεχίσουν το έργο τους.

«Αυτό το είχαμε πράξει και πέρσι. Η θητεία του συμβουλίου ήταν τετραετής. Πέρσι ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνης να παραιτηθεί το συμβούλιο και όποιοι ήθελαν να διεκδικήσουν θα διεκδικούσαν. Φέτος σύσσωμο το συμβούλιο θα παραιτηθεί και όσοι θέλουν θα επαναδιεκδικήσουν. Είναι μια πρακτική που την κάναμε και πέρσι. Αν υπάρχει καλύτερη λύση από εμάς, μπορούν να διεκδικήσουν» δήλωσε χαρακτηριστικά επί τούτου - μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM – ο πρόεδρος του σωματείου.