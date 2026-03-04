ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικό πλάνο χωρίς πέντε για τον Μπεργκ - Αγώνας δρόμου για άλλους δύο

Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία της Ομόνοιας για τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Πέραν του τιμωρημένου Νικόλα Παναγιώτου, ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει επίσης στους Μασούρα και Οντουμπάντζο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα. Έτσι προστέθηκαν στο ιατρικό δελτίο μαζί με τον Μαγιαμπέλα και Φαμπιάνο που θέλουν χρόνο για να ενσωματωθούν.

Από εκεί και πέρα, αγώνα δρόμου θα κάνουν ώστε να τεθούν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας οι Σεμέδο και Άιτιτνγκ.

