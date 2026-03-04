Έξτρα ποινή στον Γκόρτερ, αποκλεισμός παίκτη μέχρι τις 20 Αυγούστου και πολλά πρόστιμα

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή. Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι ο τερματοφύλακας της Πάφος FC, Τζέι Γκόρτερ, για το φάουλ πάνω στον Κις της Ανόρθωσης, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από ακόμη έναν αγώνα.

Από εκεί και πέρα, από τις υπόλοιπες ποινές ξεχωρίζει το γεγονός ότι επιβλ΄θηκε ποινή αποκλεισμού στον ποδοσφαιριστή του Ερμή Αραδίππου μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Όλες οι αποφάσεις:

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του ΣΠΟΛΙΑΡΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΑΤΙΙΑ Ποδοσφαιριστή της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά και έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ιωάννου Χριστοδούλου κατά του Gorter Jay Ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ FC που αποβλήθηκε για σοβαρό και ριψοκίνδυνο παίξιμο στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus Legaue by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/21.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Αντωνίου κατά του PINCELI EDUARDO Βοηθού Προπονητή του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, συνεχόμενες έντονες διαμαρτυρίες και χειρονομίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /21.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Σπύρου κατά του Ιωάννη Ευσταθίου Ποδοσφαιριστή του ΕΡΜΗ Αραδίππου που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή (άρπαξε το διαιτητή από τη φανέλα και τον απείλησε) στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας /21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση:Αποκλεισμός μέχρι 20 Αυγούστου 2026 και πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Γιώργου Μιχαήλ Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ψευδά που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Παντελίδη κατά του Λάμπρου Λάμπρου Τραυματιοφορέα της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /21.02.2026 (19η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Θησέα Σαματά κατά του Γεώργιου Καρατζιά Βοηθού Προπονητή της ΑΕΛ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί μετά το δεύτερο τέρμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτυρήθηκε έντονα σε βάρος της διαιτητικής ομάδας στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου – ΑΕΛ Λεμεσού/21.02.2026 (19η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μιχάλη Λουκά κατά του Γιάννη Λόρη Γυμναστή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/18.02.2026 (15η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό κατά την διάρκεια του αγώνα από οπαδούς της ομάδας που είχαν στόχο τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 1ον λεπτό του αγώνα για 7 λεπτό κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

(γ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας/21.02.2026 (23η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /21.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΕΚ Λάρνακας/22.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΣ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΠΑΦΟΣ F C – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/21.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου - ΑΕΛ Λεμεσού/20.02.2026 (23η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα (στο 68΄ λεπτό), άναψαν φωτιά και έκαψαν σύμβολο της φιλοξενούμενης ομάδας και το έριξαν στην καταπακτή, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) μετά το τέλος του αγώνα που ρίχθηκαν στην καταπακτή, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /22.02.2026 (23η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο τέλος του αγώνα, άναψαν φωτιά και έκαψαν σύμβολο της φιλοξενούσας ομάδας το οποίο ήταν κρεμασμένο στο κιγκλίδωμα που έγινε για διαχωρισμό , γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ανάρτηση πανό κατά την διάρκεια του αγώνα ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /22.02.2026 (23η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς δεν φρόντισε να υπάρχουν τραυματιοφορείς στο γήπεδο κατά παράβαση του άρθρου 54.2 του Κεφ. VII της προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ μέλους του προσωπικού του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε κατά την διάρκεια του αγώνα (κατά την επίτευξη του πρώτου τέρματος της ομάδας του πανηγυρίζοντας προέβη σε άσεμνη χειρονομία προς τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

(β) του ΑΝΔΡΕΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ γυμνασίαρχου του ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ Μόρφου για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων και/ή για παραλήψεις του (παρουσιάστηκε αργοπορημένα στο γήπεδο για ανάληψη των καθηκόντων του) κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ προπονητή του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε κατά την διάρκεια του αγώνα προς ποδοσφαιριστή της ομάδας του κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άσσιας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας /21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 γιατί δεν δήλωσε και/η δεν χρησιμοποίησε και/ή δεν προχώρησε σε αντικατάσταση προπονητή κατά την διάρκεια του αγώνα και χρησιμοποίησε ως προπονητή άτομο χωρίς να κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 9-11 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση:Πρόστιμο.

(β) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Λοιπόν Προσωπικό του σωματείου F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 ο οποίος ως εγγεγραμμένος λοιπό προσωπικό στο φύλλο αγώνος στην διάρκεια του αγώνα εκτελούσε χρέη προπονητή και έδινε οδηγίες από τον πάγκο της ομάδας χωρίς να κατέχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των όσων αναφέρονται στα άρθρα 1, 5 και 11 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025/2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 F C ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 – Ε. Ν. ΘΟΙ Λακατάμειας/21.02.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ Πολεμιδιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς 5 (κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/21.02.2026 (19η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς 5 (κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου - ΑΕΛ Λεμεσού/21.02.2026 (19η Αγωνιστική).

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου /21.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών /22.02.2026 (20η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Εθνικού. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα στο 30ον λεπτό του αγώνα για 2 λεπτό την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας, κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) 5 και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο 36 λεπτό του αγώνα προκαλώντας αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (οι οπαδοί της ομάδας που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και φώναζαν γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του διαιτητή προς τον γυμνασίαρχο που απομάκρυνε τους οπαδούς κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

τον αγώνα Κυπέλλου FUTSAL Προημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – AGBU ARARAT/16.02.2026.

*Καταγγελία κατά του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-16 περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού /20.02.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν δικαιούται να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική ημερομηνία σε δύο διαφορετικά Πρωταθλήματα.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-16 περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/20.02.2025 (15η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Άρη.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/21.02.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστές που δεν δικαιούνται να αγωνισθούν την ίδια αγωνιστική ημερομηνία σε δύο διαφορετικά Πρωταθλήματα ή/και να αγωνιστούν ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένοι στην δύναμη του σωματείου στην αρχική ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/21.02.2026 (16η Αγωνιστική)

*Ο αγώνας Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-14 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /21.02.2025 16η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ομόνοιας Αραδίππου.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου ότι κατά παράβαση της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων και την Προκήρυξη της Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /18.02.2026 χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή που δεν δικαιούται να αγωνισθεί την ίδια ημερομηνία σε δύο διαφορετικά Πρωταθλήματα.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας /18.02.2026 (15η Αγωνιστική).

*Ο αγώνας Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17 περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου /18.02.2025 (15η Αγωνιστική) για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Αγίας Νάπας.