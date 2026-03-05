Το UNIC ξανά στην κορυφή!

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέκτησε τον τίτλο στο φετινό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας Ανδρών, επικρατώντας στον τελικό του Πανεπιστημίου Frederick με σκορ 94-53, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρά τις αρκετές αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυνατή από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Με επιθετικό ρυθμό και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, δημιούργησε σημαντική διαφορά, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα διατήρησε τον έλεγχο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα.

Τις απονομές στην πρωταθλήτρια ομάδα πραγματοποίησε ο Ηλίας Ηλία, μέλος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Δεκάλεπτα: 8-26, 16-23, 16-24, 13-21

Frederick: Ζώας 15 (2), Alackhar 2, Γιαννόπουλος, Μιγδάνης 28 (2), Μέρκο, Ματανάς 8.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Χ’ Σωφρονίου 2, Τσουντιαμάτ 6, Εβάν 10 (2), Δημητρακόπουλος 14, Μελετίου 17 (2), Χριστοδούλου 16, Κωνσταντογιάννης 19 (4), Αντωνίου 6, Ανδρουλιδάκης 3.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά τον μεγάλο χορηγό Allwyn, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης και τον χορηγό επικοινωνίας Cablenet Sports για τη συνεχή στήριξή τους στις διοργανώσεις της.