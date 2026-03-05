ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το UNIC ξανά στην κορυφή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το UNIC ξανά στην κορυφή!

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατέκτησε τον τίτλο στο φετινό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας Ανδρών, επικρατώντας στον τελικό του Πανεπιστημίου Frederick με σκορ 94-53, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρά τις αρκετές αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυνατή από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Με επιθετικό ρυθμό και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, δημιούργησε σημαντική διαφορά, θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα διατήρησε τον έλεγχο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας με άνεση στην κατάκτηση του τίτλου, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα.

Τις απονομές στην πρωταθλήτρια ομάδα πραγματοποίησε ο Ηλίας Ηλία, μέλος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Δεκάλεπτα: 8-26, 16-23, 16-24, 13-21

Frederick: Ζώας 15 (2), Alackhar 2, Γιαννόπουλος, Μιγδάνης 28 (2), Μέρκο, Ματανάς 8.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Χ’ Σωφρονίου 2, Τσουντιαμάτ 6, Εβάν 10 (2), Δημητρακόπουλος 14, Μελετίου 17 (2), Χριστοδούλου 16, Κωνσταντογιάννης 19 (4), Αντωνίου 6, Ανδρουλιδάκης 3.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά τον μεγάλο χορηγό Allwyn, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης και τον χορηγό επικοινωνίας Cablenet Sports για τη συνεχή στήριξή τους στις διοργανώσεις της.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη