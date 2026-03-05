ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aποχαιρέτησε νωρίς το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aποχαιρέτησε νωρίς το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

Έχασε από τον Ντένις Σαποβάλοφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 43 της παγκλόσμιας κατάταξης, «αποχαιρέτησε» πρόωρα το διεθνές τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells, καθώς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ηττήθηκε με 2-6, 6-3, 4-6 από τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 39 στον κόσμο).

Στο πρώτο σετ ο Σαποβάλοφ αξιοποίησε ιδανικά τα breaks που έκανε στο τρίτο και στο έβδομο game, προηγούμενος με 1-0 (6-2) μετά από 33 λεπτά αγώνα. Ο Ελληνας πρωταθλητής αντέδρασε στο δεύτερο σετ, αφού δεν είχε κάτι να χάσει και αφού «έσπασε το σερβίς» του Σαποβάλοφ στο έκτο σετ (σ.σ. οι δύο τενίστες είχαν από ένα break στα πρώτα δύο games), ισοφάρισε σε 1-1 (6-3) μετά από 37 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο πρωταθλητές έδωσαν «μάχη» για την νίκη και κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο game, όταν ο Καναδός έκανε break και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο με 2-1 (6-4), μετά από 38 λεπτά.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη