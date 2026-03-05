Aποχαιρέτησε νωρίς το Indian Wells ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 43 της παγκλόσμιας κατάταξης, «αποχαιρέτησε» πρόωρα το διεθνές τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells, καθώς στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ηττήθηκε με 2-6, 6-3, 4-6 από τον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 39 στον κόσμο).

Στο πρώτο σετ ο Σαποβάλοφ αξιοποίησε ιδανικά τα breaks που έκανε στο τρίτο και στο έβδομο game, προηγούμενος με 1-0 (6-2) μετά από 33 λεπτά αγώνα. Ο Ελληνας πρωταθλητής αντέδρασε στο δεύτερο σετ, αφού δεν είχε κάτι να χάσει και αφού «έσπασε το σερβίς» του Σαποβάλοφ στο έκτο σετ (σ.σ. οι δύο τενίστες είχαν από ένα break στα πρώτα δύο games), ισοφάρισε σε 1-1 (6-3) μετά από 37 λεπτά.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο πρωταθλητές έδωσαν «μάχη» για την νίκη και κράτησαν το σερβίς τους, μέχρι το δέκατο game, όταν ο Καναδός έκανε break και πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο με 2-1 (6-4), μετά από 38 λεπτά.