ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση

Η ΑΕΚ θέλει να αφήσει πίσω τον Βόλο και να επιστρέψει στις νίκες

Το σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στην «Allwyn Arena» αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θέλει να αφήσει οριστικά πίσω της την απώλεια βαθμών στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας ότι λάθη που έγιναν δεν πρέπει να επαναληφθούν και πως η ομάδα οφείλει να παραμείνει ενωμένη και μαχητική μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Στόχος είναι το απόλυτο στα εναπομείναντα ματς, ώστε η ΑΕΚ να μπει στα πλέι οφ με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Στα Σπάτα, το βάρος έχει πέσει στη σωστή προετοιμασία και στην πνευματική συγκέντρωση. Η Λάρισα αντιμετωπίζεται ως ματς-κλειδί και ο Σέρβος τεχνικός έχει ζητήσει σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό.

Η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Νίκολιτς να ανεβάζει ρυθμούς και να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα ενόψει Σαββάτου. Στα θετικά για την ΑΕΚ είναι η επιστροφή του Μουκουντί, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και αναμένεται να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φιλίπε Ρέλβας.

Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι στην ενδεκάδα θα ξεκινήσει και ο Κοϊτά, ο οποίος ως αλλαγή στον Βόλο είχε πολύ καλή παρουσία, βοηθώντας με τις προσωπικές του ενέργειες στο ένας εναντίον ενός -στοιχείο που η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί απέναντι σε μια άμυνα που θα κληθεί να διασπάσει.

Αν και άπαντες δηλώνουν πως προέχει η ΑΕΛ, στο βάθος υπάρχει και το ευρωπαϊκό ραντεβού της Πέμπτης με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Ωστόσο, το ξεκάθαρο μήνυμα εντός αποδυτηρίων είναι ότι η συγκέντρωση πρέπει να είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι του Σαββάτου.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε αποχώρηση από το τεχνικό επιτελείο ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ιστορική αλλαγή στην Championship για την σεζόν 2026/27

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασε τα 80!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: «Θα τα καταφέρουμε - Είμαστε και πολλοί και αλλιώτικοι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί στενά τη «μεγάλη δημοπρασία» για τον Φισνίκ Ασλάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάποτε πρέπει να το κάνει...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

Ελλάδα

|

Category image

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Απάντησε στον Μπαρτζώκα ο Γιαννακόπουλος

EUROLEAGUE

|

Category image

Το σχόλιο του Μπαρτζώκα για τον «σίγουρο» Παναθηναϊκό: «Τι πίεση να έχουν για τη 10η θέση;»

EUROLEAGUE

|

Category image

Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ευχάριστα με Καμπρέρα στην ΑΕΚ, αγώνας δρόμου για δύο

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν προλαβαίνουν το ντέρμπι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη