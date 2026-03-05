Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΑΕΚ θέλει να αφήσει πίσω τον Βόλο και να επιστρέψει στις νίκες
Το σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στην «Allwyn Arena» αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θέλει να αφήσει οριστικά πίσω της την απώλεια βαθμών στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας ότι λάθη που έγιναν δεν πρέπει να επαναληφθούν και πως η ομάδα οφείλει να παραμείνει ενωμένη και μαχητική μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Στόχος είναι το απόλυτο στα εναπομείναντα ματς, ώστε η ΑΕΚ να μπει στα πλέι οφ με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, βαθμολογικά και ψυχολογικά.
Στα Σπάτα, το βάρος έχει πέσει στη σωστή προετοιμασία και στην πνευματική συγκέντρωση. Η Λάρισα αντιμετωπίζεται ως ματς-κλειδί και ο Σέρβος τεχνικός έχει ζητήσει σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό.
Η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Νίκολιτς να ανεβάζει ρυθμούς και να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα ενόψει Σαββάτου. Στα θετικά για την ΑΕΚ είναι η επιστροφή του Μουκουντί, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και αναμένεται να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φιλίπε Ρέλβας.
Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι στην ενδεκάδα θα ξεκινήσει και ο Κοϊτά, ο οποίος ως αλλαγή στον Βόλο είχε πολύ καλή παρουσία, βοηθώντας με τις προσωπικές του ενέργειες στο ένας εναντίον ενός -στοιχείο που η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί απέναντι σε μια άμυνα που θα κληθεί να διασπάσει.
Αν και άπαντες δηλώνουν πως προέχει η ΑΕΛ, στο βάθος υπάρχει και το ευρωπαϊκό ραντεβού της Πέμπτης με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Ωστόσο, το ξεκάθαρο μήνυμα εντός αποδυτηρίων είναι ότι η συγκέντρωση πρέπει να είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι του Σαββάτου.