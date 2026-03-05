Το μήνυμα Νίκολιτς και οι κινήσεις για αντίδραση

Το σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στην «Allwyn Arena» αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θέλει να αφήσει οριστικά πίσω της την απώλεια βαθμών στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας ότι λάθη που έγιναν δεν πρέπει να επαναληφθούν και πως η ομάδα οφείλει να παραμείνει ενωμένη και μαχητική μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Στόχος είναι το απόλυτο στα εναπομείναντα ματς, ώστε η ΑΕΚ να μπει στα πλέι οφ με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, βαθμολογικά και ψυχολογικά.

Στα Σπάτα, το βάρος έχει πέσει στη σωστή προετοιμασία και στην πνευματική συγκέντρωση. Η Λάρισα αντιμετωπίζεται ως ματς-κλειδί και ο Σέρβος τεχνικός έχει ζητήσει σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό.

Η προετοιμασία μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Νίκολιτς να ανεβάζει ρυθμούς και να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα ενόψει Σαββάτου. Στα θετικά για την ΑΕΚ είναι η επιστροφή του Μουκουντί, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και αναμένεται να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φιλίπε Ρέλβας.

Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι στην ενδεκάδα θα ξεκινήσει και ο Κοϊτά, ο οποίος ως αλλαγή στον Βόλο είχε πολύ καλή παρουσία, βοηθώντας με τις προσωπικές του ενέργειες στο ένας εναντίον ενός -στοιχείο που η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί απέναντι σε μια άμυνα που θα κληθεί να διασπάσει.

Αν και άπαντες δηλώνουν πως προέχει η ΑΕΛ, στο βάθος υπάρχει και το ευρωπαϊκό ραντεβού της Πέμπτης με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League. Ωστόσο, το ξεκάθαρο μήνυμα εντός αποδυτηρίων είναι ότι η συγκέντρωση πρέπει να είναι αποκλειστικά στο παιχνίδι του Σαββάτου.