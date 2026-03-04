Σημαντική απουσία ο Μασούρας

Ο Γιάννης Μασούρας κάνει εξαιρετική σεζόν με τα χρώματα της Ομόνοιας και αυτό φαίνεται και σε αριθμούς, καθώς φέτος σε 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα μετρά τέσσερις ασίστ κι ένα γκολ, ενώ στην Ευρώπη σε 13 συμμετοχές μοίρασε δύο ασίστ και σκόραρε ένα γκολ.

Είναι πραγματικά ένα «μοτοράκι» στη δεξιά μεριά των πρασίνων αφού αμύνεται και επιτίθεται με την ίδια ευκολία και ο Χένινγκ Μπεργκ σίγουρα είναι προβληματισμένος που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στο παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Νορβηγός τεχνικός εύχεται πως ο 29χρονος Ελλαδίτης θα επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα για να μπει όπως και οι συμπαίκτες του στην τελική ευθεία για τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα.