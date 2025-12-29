O Στεπίνσκι άνοιξε θέση, όχι όμως στην επίθεση

Και μπορεί να άδειασε θέση στην επίθεση, εντούτοις, όμως, δεν σημαίνει πως θα αποκτηθεί παίκτης για τη γραμμή κρούσης. Άλλωστε ο Στεπίνσκι, από ένα σημείο και μετά, ήταν εκτός... εξίσωσης αφού ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεγε Ράιαν Μαέ, Άγγελο Νεοφύτου και Στέφαν Γιόβετιτς, ενώ όταν είναι στην ενδεκάδα και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς μπορεί να προσφέρει και αυτός. Άρα θεωρεί πως είναι ικανοποιημένος, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας πού θα προκύψει... εμβολιασμός στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η μία «σχολή σκέψης» αναφέρει πως η ενίσχυση θα πρέπει να αφορά τα άκρα της επίθεσης με παίκτη που να μπορεί να παίξει και στην κορυφή. Η άλλη σημειώνει πως η Ομόνοια χρειάζεται έναν παίκτη που να έχει περισσότερη ποιότητα στον ανασταλτικό χώρο του κέντρου. Αν και για αυτή τη θέση, μετά την ενεργοποίηση του Παναγιώτη Ανδρέου, φαίνεται να είναι πιο πλήρης μιας και είναι και οι επιλογές των Μάριτς-Κούσουλου και κάποτε και του Εβάντρο.

Πάντως, σύντομα θα γνωρίζουμε αφού, με όσα βγαίνουν από τα ενδότερα, στόχος είναι ο εκλεκτός να μπορεί να μπει άμεσα στο πετσί της ομάδας και να βοηθήσει στα απαιτητικά ματς του Ιανουαρίου.

Απαιτείται προσοχή

Δεν θα είναι εύκολη η αποστολή της Ομόνοιας στην Πάφο για τη μάχη με τον Ακρίτα (03/01, 19:00). Ο αντίπαλος προέρχεται από σημαντικά θετικά αποτελέσματα και απαιτείται προσοχή από τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ. Οι διακοπές έχουν πλέον τελειώσει και όλοι στο πράσινο στρατόπεδο καλούνται να προσηλωθούν στην επίτευξη των στόχων. Στο προσεχές ματς η τεχνική ηγεσία δεν υπολογίζει στον Κουλιμπαλί που συμπλήρωσε κάρτες, με τον Σίμιτς να είναι ο επικρατέστερος να τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας.

Να σημειωθεί πως, λόγω τιμωρίας, η Ομόνοια δεν θα έχει φιλάθλους στην πρώτη εξόρμηση της νέας σεζόν.