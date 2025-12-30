Ντεμπούτο Ουζόχο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Την πρώτη του συμμετοχή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής καταγράφει ο Φράνσις Ουζόχο.

Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας της Ομόνοιας επελέγη στην ενδεκάδα για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του γ΄ ομίλου απέναντι στην Ουγκάντα (18:00), ματς στο οποίο οι «σούπερ αετοί» είναι βαθμολογικά αδιάφοροι καθώς μετά το 2/2 έχουν σφραγίσει τόσο την πρόκριση, όσο και την πρωτιά του ομίλου.

Αυτή είναι η υπ' αριθμόν 36 συμμετοχή του Ουζόχο με το εθνόσημο και έβδομη σε μεγάλη διοργάνωση, καθώς μετράει άλλες τρεις συμμετοχές σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (2019, 2022, 2024) και άλλες τρεις στο Μουντιάλ 2018.