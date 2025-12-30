Ανακοίνωσε sold out για το «Alphamega» η Πάφος

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της Πάφου για τον πρώτο της αγώνα στο 2026.

Η παφιακή ομάδα ανακοίνωσε sold out για το ματς της Κυριακής (4/1, 19:00) με τον Απόλλωνα στο στάδιο «Alphamega» για τη 16η αγωνιστική.

«Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη» γράφουν στη σχετική τους ανάρτηση στα ΜΚΔ οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας που θα επιχειρήσουν να μπουν με το δεξί στο νέο έτος φτάνοντας σε πέμπτο σερί τρίποντο ώστε να κρατηθούν στην κορυφή.