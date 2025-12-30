Έκλεισε Σιμονόφσκι η Ένωση

Στη μεταγραφή του Μάρκο Σιμονόφσκι προχώρησε η Ένωση σύμφωνα με πληροφορίες μας.

Πρόκειται για 33χρονο Σκοπιανό επιθετικό ο οποίος έστειλε ήδη υπογεγραμμένο το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε και ταξιδεύει το Σάββατο (3/1) στην Κύπρο για να φορέσει τα βυσσινί.

Ο Σιμονόφσκι αγωνιζόταν από τον Ιανουάριο του 2025 στην Μπασκίμι της πατρίδας του καταγράφοντας 13 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και μία ασίστ ενώ το δεύτερο μισό του 2024 μέτρησε 20 εμφανίσεις, έξι γκολ και τρεις ασίστ με την Γκοστιβάρ.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που την τελευταία δεκαετία αγωνίστηκε σε 11 διαφορετικές ομάδες περνώντας από Ρωσία, Κροατία, Καζακστάν, Φινλανδία, Ρουμανία, Κόσοβο και Ουζμπεκιστάν. Έχει αγωνιστεί σε προκριματικά Europa League με τη Μέταλουργκ (με την οποία το 2011 στέφθηκε πρωταθλητής Σκοπίων) και Conference League με την Ντρίτα.