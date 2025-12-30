Αυτές είναι οι 10 διαιτητικές αποφάσεις που ο Ολυμπιακός πήρε στο τραπέζι της ΕΕΠ

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με αφορμή το «στοπ» των αναλύσεων από την ΚΕΔ, ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε ξεχωριστά σε δέκα παιχνίδια στα οποία υπήρξαν διαιτητικά λάθη κατά του Ολυμπιακού.

Τον λόγο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πήρε ο Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Στεφάν Λανουά και ρώτησε τον λόγο που σταμάτησε η ανάλυση των φάσεων μετά από κάθε αγωνιστική.

Παράλληλα όμως, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ανέφερε δέκα συγκεκριμένα παιχνίδια από το φετινό πρωτάθλημα όπου υπήρξαν διαιτητικά λάθη εις βάρος των Πειραιωτών, αναλύοντας την κάθε φάση ξεχωριστά.

Αυτά τα παιχνίδια ήταν:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0 (3η αγωνιστική)

«Ο ποδοσφαιριστής Γκριν με χτύπημα καράτε με τις τάπες, τραυματίζει τον Παναγιώτη Ρέτσο, όχι στη γάμπα ή στο πέλμα, αλλά στο στήθος. Ο διαιτητής αφήνει τους πάντες άφωνους, όταν δείχνει κίτρινη κάρτα, σε ένα εξ’ ορισμού βάναυσο, βρώμικο παίξιμο. Είχαμε παρέμβαση του VAR και ο παίκτης αποβλήθηκε».

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (4η αγωνιστική)

«Στο πρώτο σημαντικό ντέρμπι της χρονιάς, ορίζεται ένας Γερμανός τουρκικής καταγωγής (Αϊτεκίν) που δεν είναι διεθνής. Δεν δίνει στον ποδοσφαιριστή μας Καμπελά ένα καθαρό πέναλτι στο 35ο λεπτό. Μάλιστα, ο εν λόγω διαιτητής, είχε το θράσος και την ασχετοσύνη να δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο σε έναν παίκτη που μαρκάρεται ανάμεσα σε δυο αντιπάλους. Όλοι έμειναν άφωνοι, γιατί ο Γερμανός VARίστας Πέρλ δεν κάλεσε τον Αϊτεκίν να δει την φάση.

Και ο Περλ δεν είναι διεθνής διαιτητής, ούτε διεθνής VARίστας. Στην ανάλυσή του ο κύριος Λανουά είπε ότι κακώς δεν δόθηκε το πέναλτι, το ίδιο και στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών. Και μη με ρωτήσετε πού το ξέρω, καλύτερα να την κάνατε και αυτή δημόσια, ένα σουρωτήρι είναι η ΚΕΔ.

Ο κύριος Λανουά, λοιπόν, μάλωσε και τον Έλληνα A-VAR, ο οποίος μάλιστα δικαιολογήθηκε, λέγοντας ότι έκανε γρήγορη ανασκόπηση ο Περλ και μετά αντιλήφθηκε και ο ίδιος ότι έγινε πέναλτι. Στο 43’ έγινε μια φάση που δε γίνεται ούτε σε σχολικό πρωτάθλημα. Ο έμπειρος και καλός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ, Καλάμπρια, κάνει μια λάθος εκτίμηση και παίζει την μπάλα σε ελεύθερο χτύπημα, σε λάθος χώρο. Ο Καμπελά παίρνει την μπάλα, βγαίνει μόνος του με το τέρμα και ο 47χρονος Τούρκος σφυρίζει επανάληψη του φάουλ. Πείτε μου, το έχετε ξαναδεί σε γήπεδο; Για κίτρινες κάρτες και πειθαρχικό έλεγχο μη μιλήσουμε καλύτερα…»

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2 (5η αγωνιστική)

«Ένας απίθανος βοηθός έπνιξε το οφσάιντ του Μανθάτη στο 2-2 υπέρ του Λεβαδειακού και σα να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και η βλάβη του VAR. Ο διαιτητής ήταν χαμένος στο διάστημα και περίμενε 17’ για να αποκατασταθεί η βλάβη. Το VAR είχε προβλήματα και η σύνδεση διακόπηκε τρεις φορές. Από το 2-2 του Λεβαδειακού και μετά, ο αγώνας συνεχίστηκε χωρίς VAR. Ο Βαλέρι ανέφερε ότι: «Το δεύτερο τέρμα του Λεβαδειακού επετεύχθη από θέση οφσάιντ, κάτι που δεν είδε ο βοηθός…». Η ΚΕΔ αντί να αφήσει τον απίθανο εκτός για 3-4 αγωνιστικές, τον επιβράβευσε για το λάθος του σε βάρος του Ολυμπιακού και τον όρισε την 7η αγωνιστική, ενώ άλλοι βοηθοί δεν ορίστηκαν (ούτε την 6η, 7η, 8η & την 9η)»

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 (7η αγωνιστική)

«Ο διαιτητής χρειάστηκε VAR για να δώσει καθαρό πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, στο 41’. Τελικά το έδωσε μετά από παρέμβαση VAR, ενώ κακώς έδωσε πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ, το οποίο πήρε πίσω μετά από παρέμβαση VAR! Ο κος Λανουά σχολίασε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού.

Έγινε λοιπόν παρέμβαση του VAR δύο φορές για να διορθώσει σημαντικές αποφάσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις που διαιτητές είχαν μια παρέμβαση, τους άφησε εκτός για μια αγωνιστική. Άλλους που είχαν διορθώσει μέσω VAR 2 ή και 3 σημαντικές αποφάσεις, είχαν μείνει εκτός 2-3 αγωνιστικές.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε κάνει πάλι λάθος την 5η αγωνιστική, ορίστηκε όμως την αμέσως επόμενη ως VAR. Μάλλον ο συγκεκριμένος είναι αδιάβροχος στις τιμωρίες».

Ολυμπιακός - Άρης 2-1 (9η αγωνιστική)

«Ο διαιτητής Ζίμπερτ, με το ματς στο 0-0, δεν σφύριξε το πέναλτι του Αλβάρο στον Ταρέμι (45+3’). Απορία προκάλεσε ότι δεν παρενέβη ούτε ο συμπατριώτης του VAR, Κόρτους. Για την ιστορία, ο Λανουά στην τηλεκριτική του επιβεβαίωσε ότι έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Είναι τυχαίο που αδικήθηκε εφέτος για 2η φορά ο Ολυμπιακός με (διαιτητή & VAR) Γερμανούς και AVAR ήταν ο ίδιος Έλληνας που δεν είδε τη φάση με τον Καμπελά στη Λεωφόρο; Και τότε δεν είδε και το πέναλτι στον Ταρέμι που το έβλεπε και τυφλός».

Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3 (10η αγωνιστική)

«Στο 19’ ο VAR ακύρωσε γκολ του Μουζακίτη, επειδή η μπάλα στη σέντρα του Τσικίνιο, κατά την άποψή του, είχε βγει άουτ, ενώ και ο βοηθός δεν είχε σηκώσει την σημαία του για άουτ. Όμως το ριπλέι δεν ήταν ξεκάθαρο, καθώς η κάμερα δεν ήταν στην απόλυτη ευθεία. Υπάρχει υποψία ότι η μπάλα δεν είχε εξέλθει εξ΄ ολοκλήρου. Άρα αφού η φάση δεν ήταν ξεκάθαρη, έπρεπε και ο VAR να αποδεχθεί την αρχική απόφαση του βοηθού (όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο του VAR).

Στο 45+3’ ο διαιτητής κλήθηκε στο VAR και ακύρωσε γκολ του Ρέτσου για επιθετικό φάουλ στον Σόουζα. Ποιο ριπλέι του έδειξε ο VAR δεν το ξέρουμε, επειδή από αυτά που είδαμε στην τηλεόραση, πουθενά δεν προκύπτει ξεκάθαρη η παράβαση.

Στο 60’ έπρεπε να αποβληθεί ο Τεττέη με δεύτερη κίτρινη, επειδή έκανε φάουλ στον Πιρόλα, κοντά στην περιοχή πέναλτι του Ολυμπιακού και δεν πήγαινε για τη μπάλα, ενώ ο Πιρόλα ξεκινούσε υποσχόμενη επίθεση. Θυμίζουμε ότι του χαρίστηκε και στο 18’.

Στο 67′ ο ρέφερι κλήθηκε στο VAR και σωστά καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε χέρι του Αμανί, με το οποίο ο Ελ Κααμπί έκανε το 3-1. Όμως ο Λανουά ανέφερε ότι κακώς ο VAR τον κάλεσε, καθώς θεωρεί ότι το χέρι του ήταν σε φυσική θέση. Όπως θα δείτε, υπάρχει παρόμοια φάση από το εκπαιδευτικό υλικό της UEFA(2025/1), το clip C21, που αναφέρει πέναλτι, γιατί η θέση του χεριού του, κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο (δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του). Το ότι η μπάλα πάει από κοντινή απόσταση, αυτό θα το συζητούσαμε μόνο αν από την αρχή είχε το χέρι του μακριά από το σώμα του. Εδώ όμως δεν ισχύει, διότι το χέρι του αρχικά το είχε κοντά και το άνοιξε προς τα έξω όταν σουτάρει, με σκοπό να μεγαλώσει τον όγκο του σώματός του. Για αυτό το λάθος κατά την άποψη της ΚΕΔ (και όχι κατά την δική μας), ο ρέφερι ορίστηκε ξανά διαιτητής την 15η αγωνιστική. Την 11η, 12η, & 13η, ούτε 4ος, ενώ την 14η μόνο 4ος.

Γιατί αφού κατά την άποψη της ΚΕΔ, ο VAR που παρέσυρε σε λάθος τον διαιτητή, έμεινε εκτός μόνο την 11η & 12η, ενώ επανήλθε πάλι σε αγώνα του Ολυμπιακού ως VAR την 13η (Ολυμπιακός – ΟΦΗ);»

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0 (11η αγωνιστική)

«Στο 33′ ο ρέφερι κακώς δεν έδωσε αμέσως το πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη, ενώ η φάση έγινε μπροστά του και είχε ελεύθερο το πεδίο. Για να το καταλογίσει κλήθηκε στο VAR. Όταν το είδε, σωστά αποφάσισε να δώσει το πέναλτι. Με την εκτέλεσή του έγινε το 1-0.

Όμως η ΚΕΔ είχε διαφορετική άποψη, όπως ανέφερε ο Βαλέρι, «γιατί ενώ υπάρχει κράτημα, ο Ελ Κααμπί πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα». Στον αγώνα Ιντερ – Λίβερπουλ, στις 9-12-2025, υπάρχει παρόμοια φάση σε κράτημα που και εκεί δόθηκε πέναλτι μέσω VAR. Και πέφτει με τον ίδιο τρόπο, όπως ανέφερε ο Βαλέρι. Φυσικά οι διαιτητές στον δικό μας αγώνα τιμωρήθηκαν, δεν είναι σαν τον… αδιάβροχο που λέγαμε πριν.»

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-1 (12η αγωνιστική)

«Στο 45+3′ θα μπορούσε ο ρέφερι, ο ατιμώρητος, να σφυρίξει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, όταν υπήρξε πέσιμο του Γιάρεμτσουκ μετά από κράτημα με τα δύο του χέρια παίκτη του Παναιτωλικού. Σε παρόμοια κρατήματα έχουν δοθεί πέναλτι σε άλλες ομάδες (π.χ. στον Παναθηναϊκό, στην 8η αγωνιστική με τον Αστέρα, για κράτημα στον Σβιντέρσκι, φάση για την οποία ο Λανουά είχε αναφέρει ότι σωστά δόθηκε πέναλτι). Όμως, όταν υπάρχουν τα παραπάνω μηνύματα της ΚΕΔ προς τους διαιτητές, με τις τιμωρίες τους και τον τρόπου που γίνονται, οι διαιτητές προφανώς θα αποφασίζουν σε βάρος του Ολυμπιακού.»

Άρης - Ολυμπιακός 0-0 (14η αγωνιστική)

«Ο Γερμανός Sven Jablonski δεν είδε την ξεκάθαρη παράβαση του Φαντιγκά, ο οποίος ανέτρεψε τον Ταρέμι (59’), που βρισκόταν σε προφανή ευκαιρία για γκολ έξω από την περιοχή. Έβγαλε κόκκινη κάρτα – μετά την παρέμβαση του VAR (Patrick Franz Hanslbauer).

Στο 78′ ο Jablonski δεν είδε το σοβαρό μαρκάρισμα του Μόντσου, ο οποίος με τις τάπες χτύπησε τον Τσικίνιο στον αχίλλειο τένοντα. Δεν έδωσε καν φάουλ, αφήνοντας πλεονέκτημα όταν η μπάλα είχε φτάσει μάλιστα κοντά στο κόρνερ!

Στο 72′ υπήρξε παίξιμο της μπάλας με το χέρι από τον Ράσιτς στην περιοχή του Άρη. Η φάση είναι στην γκρίζα ζώνη. Μπορεί να πήγε από παίξιμο του ίδιου παίκτη, από το πόδι του, αλλά το χέρι του ήταν σε αφύσικη θέση, πιο ψηλά από τον ώμο του και δεν συνάδει με την κίνηση του σώματός του όταν πηδάει στον αέρα, στην προσπάθεια να παίξει την μπάλα με το πόδι του. Το χέρι φαίνεται να το κινεί σκόπιμα προς την μπάλα, λες και έκανε καρφί σε αγώνα βόλεϊ.»

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1 (15η αγωνιστική)

«Ένα παιχνίδι που ξεφτίλισε το ποδόσφαιρο και ένα θέαμα αποκρουστικό. Ο ρέφερι ανέχθηκε τις απίστευτες καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς, ειδικά του τερματοφύλακα Ραμίρες. Δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ούτε κίτρινη. Ούτε για τις καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος, ούτε για τις τεχνητές λιποθυμίες στο δεύτερο ημίχρονο.

Λέει ο «Κανόνας 12» στους «Κανόνες Παιχνιδιού 2025/26» της ΕΠΟ:

«Παραπτώματα που τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα: Ένας παίκτης παρατηρείται αν είναι ένοχος για:

-καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού

-δείχνει έλλειψη σεβασμού για το παιχνίδι

-προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος π.χ. τραυματισμό ή κάνει ότι δέχθηκε φάουλ (προσποίηση – «θέατρο»).

Όμως ο τερματοφύλακας αυτός ποτέ δεν ήταν τραυματίας και αποδεικνύεται αυτό ποδοσφαιρικά, αφού ποτέ κανείς από την Κηφισιά δεν έκανε ζέσταμα για να τον αντικαταστήσει σε καμιά στιγμή. Τελείωσε το παιχνίδι χωρίς κίτρινη κάρτα και ας έμεινε στο χορτάρι 25 λεπτά και ας προκαλούσε την εξέδρα που έβραζε από οργή. Έπεφτε μόνος του στο δοκάρι και ξάπλωνε ή επιδεικτικά έπιανε το άλλο πόδι από αυτό που του έδεναν, γελώντας προς τους φιλάθλους.

Με συγχωρείτε, αυτά δε γίνονται ούτε στα τοπικά. Και αν εσείς δεν έχετε πει τι να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις σε αυτούς τους άχρηστους, είστε κι εσείς πιο άχρηστοι από αυτούς. Με την ίδια λογική θα ξαπλώνει ο τερματοφύλακας κάθε ομάδας που προηγείται, θα λέει ότι πονάει και θα μένει έτσι μέχρι το τέλος του ματς;

Επίσης, το γεγονός ότι σε ματς που δεν παίζονται 25 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο η καθυστέρηση είναι 11 λεπτά, είναι πρόκληση χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο. Υπάρχει κάποιος κόφτης;

Στο 90+11’ δεν έδωσε πέναλτι, όταν ο γκολκίπερ της Κηφισιάς δεν βρήκε τη μπάλα, αλλά με γροθιά χτύπησε τον Μπιανκόν στο κεφάλι. Έπρεπε να παρέμβει ο VAR. Όμως ποιος ήταν ο VAR; Μαντέψτε. Μπράβο. Καλά μαντέψατε. Ήταν ο AVAR που δεν πρόλαβε στη Λεωφόρο το πέναλτι του Καμπελά, ήταν ο AVAR που δεν είδε το σκίσιμο της φανέλας του Ταρέμι και το πέναλτι στο Ολυμπιακός – Άρης. Ήταν ο κύριος Κουμπαράκης».

gazzetta.gr