Παρελθόν ο Γιανσάν από την Ομόνοια Αραδίππου

Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μομό Γιανσάν ανακοίνωσε η Ομόνοια Αραδίππου.

Ο 28χρονος επιθετικός από τη Γουινέα αποχωρεί από τα «περιστέρια» με απολογισμό 14 εμφανίσεις και τρία γκολ (τα δύο στον έναν αγώνα κυπέλλου).