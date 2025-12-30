Παρελθόν ο Γιανσάν από την Ομόνοια Αραδίππου
Το τέλος της συνεργασίας της με τον Μομό Γιανσάν ανακοίνωσε η Ομόνοια Αραδίππου.
Ο 28χρονος επιθετικός από τη Γουινέα αποχωρεί από τα «περιστέρια» με απολογισμό 14 εμφανίσεις και τρία γκολ (τα δύο στον έναν αγώνα κυπέλλου).
Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον κεντρικό επιθετικό Momo Yansane.— Ομόνοια Αραδίππου/ Omonoia Aradippou (@omo_aradippou) December 30, 2025
Ευχαριστούμε θερμά τον Momo για τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό του και του ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας! pic.twitter.com/1PkGRslvVF