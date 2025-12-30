Βλέμμα στον Ακρίτα και στο βάθος ενίσχυση για την Ομόνοια

Η Ομόνοια είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Ακρίτα στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Στέλιος Κυριακίδης» (03/01, 19:00), όμως απέναντι σε μια ομάδα που προέρχεται από δύο σερί νίκες (απέναντι σε Εθνικό και ΕΝΠ), οι πράσινοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σοβαροί και συγκεντρωμένοι για να μπουν με το δεξί στο νέο έτος.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά από τη στιγμή που κυνηγάει την πρωτιά και την Πάφος FC. Μάλιστα, λαμβανομένου υπόψη ότι η παφιακή ομάδα έχει δύσκολη έξοδο στη Λεμεσό απέναντι στον Απόλλωνα, ίσως δοθεί η ευκαιρία στην Ομόνοια να βρεθεί στην κορυφή, έστω και με αγώνα περισσότερο.

Διότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση θα τονωθεί ακόμη περισσότερο η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών για τον τελικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε αυτό το παιχνίδι θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Κουλιμπαλί και πιθανότητα ο Σίμιτς θα τον αντικαταστήσει στο κέντρο της άμυνας.

Όσον αφορά την ενδεχόμενη μεταγραφική ενίσχυση, ο Νορβηγός προπονητής και οι συνεργάτες του αξιολογούν την κατάσταση και αν προκύψουν κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, τότε θα κάνουν και τις εισηγήσεις του στη διοίκηση. Όπως έδειξε και στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού ο Μπεργκ δεν θα βιαστεί. Βασική προϋπόθεση για να προκύψει ενίσχυση είναι ο νέος ή οι νέοι παίκτες να είναι σε θέση να βοηθήσουν άμεσα.