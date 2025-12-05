Δικαιώθηκε ο Γιάνσον, πληρώνει η Ομόνοια

Δικαιώθηκε ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Ομόνοιας, Γέσπερ Γιάνσον, σε σχέση με την προσφυγή του στην απόφαση της Ομόνοιας για διακοπή της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την απόφαση από την αρμόδια Επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) η Ομόνοια Ποδόσφαιρο Λτδ οφείλει να του καταβάλει:

Ευρώ 15,000 που είναι ο μισθός του για τον Ιανουάριο του 2024.

Ευρώ 283,000- αποζημιώσεις.

Ευρώ 2310- ως Δικηγορικά έξοδα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η Ομόνοια έχει προθεσμία 30 ημερών να πληρώσει τα ανωτέρω ποσά και δικαίωμα, να εφεσιβάλει την απόφαση εντός 21 ημερών εις το CAS.