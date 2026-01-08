ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυμα Λοϊζίδη στους διαιτητές

Ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης έδωσε το παρών του στην έναρξη του ενδιάμεσου σεμιναρίου διαιτησίας για διαιτητές και βοηθούς διαιτητές Α’ Κατηγορίας.

Ο κ. Λοϊζίδης ευχαρίστησε τους διαιτητές για τη μέχρι τώρα παρουσία τους στο πρωτάθλημα αλλά τους τόνισε πως, πρέπει να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, για να ολοκληρωθούν οι διοργανώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κυρίως τώρα που έρχονται πιο ανταγωνιστικοί και πιο απαιτητικοί  αγώνες. 

«Παίζουμε ένα νοκ άουτ αγώνα Κυπέλλου. Έχει τελειώσει το ημίχρονο και προηγούμαστε στο σκορ, όμως έχουμε ακόμη μπροστά μας ένα ημίχρονο για να καταφέρουμε να νικήσουμε τον αγώνα», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του κ. Λοίζίδη προς τους διαιτητές, σε σχέση με την μέχρι τώρα παρουσία τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο, ευχαρίστησε τον κ. Λοϊζίδη για την στήριξη που παρέχει τόσο ο ίδιος όσο και η Ομοσπονδία γενικότερα προς της διαιτησία.

«Είναι σημαντικό να νιώθουμε την στήριξη που λαμβάνουμε από εσάς. Από την αρχή που ξεκινήσαμε την προσπάθεια μας, στόχος μας ήταν να ανεβάσουμε το επίπεδο των κυπρίων διαιτητών και να αλλάξουμε την εντύπωση που έχει για αυτούς το φίλαθλο κοινό. Είμαστε σε καλό δρόμο αλλά ακόμη έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Νταμάτο.

Στο πιο κάτω video, απόσπασμα από τις τοποθετήσεις των κ. Λοϊζίδη και Νταμάτο.

