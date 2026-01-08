Όταν ο Φαμπιάνο είπε «όχι» στον Ντέγκενεκ!

Ο Μίλος Ντέγκενεκ βρίσκεται στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στα στόπερ με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές προκειμένου να επέλθει συμφωνία.

Ο 31χρονος Αυστραλός στόπερ πάντως έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο ΓΣΠ με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα ως αντίπαλος της Ομόνοιας.

Συγκεκριμένα, στην αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ήταν μέλος της ομάδας των Σέρβων όταν η Ομόνοια φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Μάλιστα ήταν ένας από τους εκτελεστές στην διαδικασία των πέναλτι με τον Φαμπιάνο να αποκρούει το δικό του χτύπημα ενώ στην συνέχεια ο Λέτσιακς ευστόχησε για να πάρει το τριφύλλι την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.