ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Οι οκτώ νέοι... μικροί που ετοιμάζονται με τους μεγάλους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Οι οκτώ νέοι... μικροί που ετοιμάζονται με τους μεγάλους

Η Ομόνοια είναι μία από τις ομάδες που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των δικών της ποδοσφαιριστών

Επίσης, ο Χένινγκ Μπεργκ έδειξε πως αποτελεί έναν προπονητή που δεν διστάζει να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. 

Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός προκειμένου να δούμε σταδιακά νέους Κύπριους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με τους... μεγάλους περιμένοντας την ευκαιρία τους για έναν επίσημο αγώνα. 

Πιο πάνω μπορείτε να δείτε τους 8 νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλαβαν μέρος στην προπόνηση της προηγούμενης Δευτέρας της Ομόνοιας μετά από απόφαση του Χένινγκ Μπεργκ ο οποίος θέλησε να τους δει αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της προπόνησης της πρώτης ομάδας. 

Από αριστερά στη φωτογραφία βλέπουμε τους: 

-Θανάσης Παναγιώτου: 2008, κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος, Κ19

-Μιχάλης Αντωνίου: 2008, αριστερό μπακ, Κ19

-Γαβριήλ Ψηλογένης: 2007, μέσος, Κ19

-Βλαδίμηρος Σάββα: 2008, μεσοεπιθετικός, Κ19

-Ιλαρίωνας Γρούτας: 2007, κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος, Κ19

-Χρίστος Κίττος: 2008, αριστερό μπακ, Κ19

-Ηλίας Στυλιανού: 2008, μέσος, Κ19

-Κρίστιαν Άντριου Μιχαήλ: 2008, επιθετικός, Κ19

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Τα εφτά γκολ, οι ανατροπές και η πρόκριση θρίλερ της Ομόνοια Αραδίππου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σατσιάς: «Μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη