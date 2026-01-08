Ομόνοια: Οι οκτώ νέοι... μικροί που ετοιμάζονται με τους μεγάλους

Επίσης, ο Χένινγκ Μπεργκ έδειξε πως αποτελεί έναν προπονητή που δεν διστάζει να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός προκειμένου να δούμε σταδιακά νέους Κύπριους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με τους... μεγάλους περιμένοντας την ευκαιρία τους για έναν επίσημο αγώνα.

Πιο πάνω μπορείτε να δείτε τους 8 νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έλαβαν μέρος στην προπόνηση της προηγούμενης Δευτέρας της Ομόνοιας μετά από απόφαση του Χένινγκ Μπεργκ ο οποίος θέλησε να τους δει αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της προπόνησης της πρώτης ομάδας.

Από αριστερά στη φωτογραφία βλέπουμε τους:

-Θανάσης Παναγιώτου: 2008, κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος, Κ19

-Μιχάλης Αντωνίου: 2008, αριστερό μπακ, Κ19

-Γαβριήλ Ψηλογένης: 2007, μέσος, Κ19

-Βλαδίμηρος Σάββα: 2008, μεσοεπιθετικός, Κ19

-Ιλαρίωνας Γρούτας: 2007, κεντρικός αμυντικός, αριστεροπόδαρος, Κ19

-Χρίστος Κίττος: 2008, αριστερό μπακ, Κ19

-Ηλίας Στυλιανού: 2008, μέσος, Κ19

-Κρίστιαν Άντριου Μιχαήλ: 2008, επιθετικός, Κ19