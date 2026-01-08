Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

Χωρίς τον Ουζόχο που είναι στο Κόπα Άφρικα, τον Μουσιαλόφσκι που ουσιαστικά δεν υπολογίζεται αλλά και τον Ντιουνκού, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο λόγος, θα πάει στη Λεμεσό η Ομόνοια για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Για τον τελευταίο θα υπάρξει ενημέρωση μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε 23 παίκτες και σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα επανέρχεται ο Κουλιμπαλί.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου και Νεοφύτου.