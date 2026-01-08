ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

Δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην προετοιμασία για τον αγώνα με την ΑΕΛ.

Χωρίς τον Ουζόχο που είναι στο Κόπα Άφρικα, τον Μουσιαλόφσκι που ουσιαστικά δεν υπολογίζεται αλλά και τον Ντιουνκού, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ο λόγος, θα πάει στη Λεμεσό η Ομόνοια για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην ΑΕΛ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Για τον τελευταίο θα υπάρξει ενημέρωση μετά το τέλος του αγώνα. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε 23 παίκτες και σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα επανέρχεται ο Κουλιμπαλί.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου και Νεοφύτου.

