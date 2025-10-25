Τα νεότερα για Κουλιμπαλί στην Ομόνοια - Χάνει από Πάφο FC μέχρι ΑΠΟΕΛ

Βγήκαν τα αποτελέσματα που αφορούν τον τραυματισμό του Σενού Κουλιμπαλί, ο οποίος αποχώρησε στο 52’ του αγώνα με την Καϊράτ.

Ο αμυντικός από το Μάλι, ο οποίος μέχρι το σημείο του τραυματισμού του δεν είχε χάσει ούτε ένα λεπτό, σε Κύπρο και Ευρώπη, υπέστη θλάση στον προσαγωγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίοδο τριών εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων προς τα μέσα Νοεμβρίου.

Έτσι, θα χάσει σημαντικά παιχνίδια των πρασίνων. Αρχής γενομένης από το αυριανό (27/10) κόντρα στην Πάφο. Στο διάστημα της απουσία τους η Ομόνοια θα παίξει επίσης με Ένωση (01/11) και ΑΠΟΕΛ (09/11) στο πρωτάθλημα, ενώ θα αναμετρηθεί και εκτός έδρας με τη Λωζάνη για τη League Phase του Conference League.