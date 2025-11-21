Οι 100άρηδες και οι 200άρηδες - Σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας

Δεν είναι και λίγο πράγμα να φτάσεις σε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών σε μία ομάδα. Και σίγουρα αποτελεί σημαντική στιγμή για τέσσερις παίκτες της Ομόνοιας που σε μια όμορφη βραδιά στο Re.Buke Lounge στη Λάρνακα, στην οποία παρευρέθηκε σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, βραβεύτηκαν από τη διοίκηση.

Ο λόγος για τους Κούσουλο και Φαμπιάνο που τρέχουν με... 200 και τους Σεμέδο και Κουλιμπαλί που έχουν πλέον πάνω από 100 συμμετοχές.