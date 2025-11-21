Πέρασε από τη Λεμεσό με νίκη η Ομόνοια
Νίκη για την Ομόνοια.
Η Ομόνοια ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι απέναντι στον Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Οι πράσινοι επικράτησαν εκτός έδρας με 5-4.
Στο άλλο παιχνίδι, η Ένωση Νέων Λατσιών επικράτησε εκτός έδρας της Ελπίδας Αστρομερίτης με 9-6. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ 3-3
ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC 7-0
Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου 11-1
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών 9-6
Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας 4-5