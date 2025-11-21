Πέρασε από τη Λεμεσό με νίκη η Ομόνοια

Η Ομόνοια ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι απέναντι στον Απόλλωνα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ. Οι πράσινοι επικράτησαν εκτός έδρας με 5-4.

Στο άλλο παιχνίδι, η Ένωση Νέων Λατσιών επικράτησε εκτός έδρας της Ελπίδας Αστρομερίτης με 9-6. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ 3-3

ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC 7-0

Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου 11-1

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών 9-6

Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας 4-5