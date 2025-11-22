Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αφήσει ελεύθερους τους Σάντσο-Κασεμίρο και θα γλιτώσει… 35 εκατ. ευρώ

Τα τελευταία χρόνια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παλεύει με νύχια και με δόντια να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στην κορυφή, δίπλα στα καλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Μία προσπάθεια όμως που αποτυχαίνει οικτρά μέχρι στιγμής.

Τα χρήματα που δαπανά σε κάθε μεταγραφική περίοδο ξεπερνούν τη λογική και οι παίκτες που καταφθάνουν στο Μάντσεστερ, είναι σχεδόν πάντοτε κατώτεροι των προσδοκιών.

Αυτό ακριβώς συνέβη και στις περιπτώσεις των Τζέιντον Σάντσο και Κασεμίρο. Δύο ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν συνολικά 155 εκατομμύρια ευρώ, με τους μισθούς τους να είναι επίσης στον ουρανό.

Το καλοκαίρι που έρχεται τα συμβόλαια και των δύο πρόκειται να λήξουν, με τη Γιουνάιτεντ να μην έχει σκοπό να τους ανανεώσει. Με την αποχώρηση των δύο αυτών ποδοσφαιριστών ως ελεύθεροι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα γλιτώσουν το τρομερό ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ…

