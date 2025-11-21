ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ/Ομόνοια: Γέμισε παιδικά χαμόγελα το Play4kidz

Ο υπέροχος χώρος του Play4kidz γέμισε παιδικά χαμόγελα, το παιχνίδι έφτασε στο αποκορύφωμά του και οι γονείς/κηδεμόνες καμάρωναν τα παιδάκια τους να παίζουν ανέμελα και ευτυχισμένα

Παιδικά χαμόγελα γέμισε το Play4kidz σε εκδήλωση που διαργάνωσε η Ομόνοια. Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού το OMONOIA Foundation διοργάνωσε στο Play4kidz, στη Λευκωσία, εκδήλωση για τα παιδιά της Ακαδημίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τα παιδιά των ποδοσφαιριστών, άλλων αθλητών και του προσωπικού της ομάδας, όπως και παιδιά συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Η εκδήλωση έγινε και με αφορμή της έναρξης του νέου κοινωνικού προγράμματος του ΟΜΟΝΟΙΑ Foundation με την ονομασία «Dream Green – Κάνε την Ευχή Πράξη», μια νέα πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του make-a-wish και τις αξίες του αθλητισμού.

Περισσότερα: https://tinyurl.com/4b9arhee

 Ο υπέροχος χώρος του Play4kidz γέμισε παιδικά χαμόγελα, το παιχνίδι έφτασε στο αποκορύφωμά του και οι γονείς/κηδεμόνες καμάρωναν τα παιδάκια τους να παίζουν ανέμελα και ευτυχισμένα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκε σε όλους απεριόριστο φαγητό και ποτό. Ο στόχος της ημέρας επιτεύχθηκε στο απόλυτο. Ήταν ένα αξέχαστο απόγευμα για όλους.

Ευχαριστούμε θερμά το Play4Kidz για τη φιλοξενία, ευχαριστούμε και όσους έδωσαν το παρών τους και με την θετική τους ενέργεια μας γέμισαν δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για μια καλύτερη και πιο συμπεριληπτική Κυπριακή κοινωνία!»

 

 

 

ΟΜΟΝΟΙΑ

