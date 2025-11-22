Χάμιλτον: «Είναι η δυσκολότερη χρονιά της καριέρας μου»

Στην πιο καταστροφική εμφάνιση της πολύ δύσκολης πρώτης του σεζόν με τη Ferrari στη Formula 1, ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε στην τελευταία θέση της εκκίνησης του GP στο Λας Βέγκας με ένα ακόμα απρόοπτο και με φτωχή απόδοση στο Q1 των δοκιμών κατάταξης.

Ο Βρετανός έμεινε με τον 20ό και τελευταίο χρόνο στην 1η περίοδο των κατατακτήριων (Q1), σχεδόν 3,8 δευτερόλεπτα μακριά από τον πρώτο, λέγοντας στη ραδιοεπικοινωνία ότι «δεν μπόρεσα να κάνω τα ελαστικά μου να δουλέψουν».

Ωστόσο, πλάνα που προέκυψαν μετά την τηλεοπτική κάλυψη έδειξαν ότι ο Λιούις είχε παρασύρει ένα πλαστικό κολονάκι της πίστας, το οποίο κόλλησε κάτω από τη Ferrari του με αποτέλεσμα να χάσει ολοκληρωτικά την πρόσφυση στις έτσι κι αλλιώς ολισθηρές, βροχερές συνθήκες των δοκιμών κατάταξης.

Αυτή ήταν όχι μόνο η χειρότερη φετινή στιγμή του σε δοκιμές κατάταξης με τη Ferrari, αλλά και όλης της καριέρας του. Ποτέ άλλοτε ο επτάκις πρωταθλητής δεν έχει μείνει τελευταίος στη σειρά εκκίνησης χωρίς να έχει συμβεί κάτι απρόοπτο ή ένα ατύχημα.

Ο Λιούις Χάμιλτον παραδέχτηκε πως η αίσθηση που είχε από τη Ferrari SF-25 στην 3η περίοδο των ελεύθερων δοκιμών, νωρίτερα σήμερα, τον έκανε να πιστέψει ότι επιτέλους θα είχε μια καλή μέρα, όμως οι κατατακτήριες τον προσγείωσαν απότομα.

«Το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικό στο FP3, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος ότι επιτέλους θα είχαμε μια καλή μέρα», είπε ο Βρετανός μετά το τέλος των δοκιμών κατάταξης. «Είχα κίτρινη σημαία στην τελευταία στροφή και μετά, πηγαίνοντας προς τη στροφή 17, υπήρχε ξανά κίτρινη, οπότε έπρεπε να σηκώσω το πόδι από το γκάζι. Αλλά δεν είχα καθόλου πρόσφυση ούτως ή άλλως, οπότε δεν νομίζω πως θα έκανε μεγάλη διαφορά», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση πώς διαχειρίζεται αυτή τη νέα, μεγάλη αγωνιστική απογήτευση, ο Λιούις απάντησε: «Δεν έχω απάντηση, ειλικρινά. Προφανώς αισθάνεσαι χάλια. Δεν είναι ωραίο. Αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το αφήσω πίσω μου και να προσπαθήσω να επιστρέψω αύριο. Έχω κάνει τα πάντα που μπορούσα σε επίπεδο προετοιμασίας.

Σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές, νιώθαμε φανταστικά, ειδικά στο FP3, αλλά απλώς δεν κατάφερα να γράψω γύρο στο τέλος. Ένιωθα ότι ήμασταν οι ταχύτεροι, κι όμως βγαίνεις από τις κατατακτήριες 20ός. Αυτή η χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία η πιο δύσκολη. Θα προσπαθήσουμε αύριο. Έχουμε ένα πραγματικά καλό μονοθέσιο, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψεις από την 20ή θέση», κατέληξε.

Ο Χάμιλτον εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari, και έχει πλέον μόλις τρεις αγώνες για να διατηρήσει το επίτευγμα να έχει τουλάχιστον ένα βάθρο σε όλες τις σεζόν της καριέρας του στη Formula 1, από το 2007 μέχρι πέρσι.

