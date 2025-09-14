Τι κρύβεται στο μυαλό του Λοΐζου και των συμβούλων του;

Καθαρά και ξάστερα. Ο Χένινγκ Μπεργκ άνοιξε διάπλατα τα χαρτιά του και μίλησε χθες, μετά τον αγώνα με τον Ακρίτα, για το θέμα που βρίσκεται (και πάλι) στην επικαιρότητα σχετικά με τον Λοΐζο Λοΐζου.

Έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτουν εξελίξεις, με τον ίδιο να θέλει – όπως είναι οφθαλμοφανές εδώ και χρόνια – να θέλει διακαώς τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.

Δεν έχει άδικο ο Νορβηγός προπονητής να διερωτάται πώς γίνεται να επιμένει ο Κύπριος διεθνής ποδοσφαιριστής να κάνει το βήμα προς μία κατεύθυνση (σ.σ. η πρόταση είναι από τον Χάποελ Τελ Αβίβ) που ενδεχομένως να του προσφέρει λιγότερα από όσα ζει στην Ομόνοια. Και δεν εννοούμε στο οικονομικό κομμάτι.

Γι’ αυτό το λόγο περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά κρύβεται στο μυαλό του ίδιου του ποδοσφαιριστή αλλά και των συμβούλων του, για τους οποίους κατηγόρησε ανοικτά χθες στις δηλώσεις του ο Χένινγκ Μπεργκ (διαβάστε εδώ).