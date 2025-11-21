«Καμπάνα» στον Μάικ Τζέιμς - Τα ματς της Μονακό που θα χάσει

Χωρίς τον Μάικ Τζέιμς θα δώσει τα επόμενα παιχνίδια στη Γαλλία η Μονακό.

Η πειθαρχική επιτροπής της λίγκας επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών στον Αμερικανό λόγω της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια και μετά το ματς με τη Λε Μαν.

Θυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο 35χρονος γκαρντ αποβλήθηκε επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος διαιτητή.

Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν (όπως και για σχετικά σχόλια που έκανε στο twitter μετά το ματς) θα λείψει από τις αναμετρήσεις πρωταθλήματος με τις Μπουργκ, Ντιζόν και Στρασμπούρ.

