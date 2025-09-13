Μπεργκ για Λοΐζου: «Δεν μπορώ να τον καταλάβω, του δίνουν λάθος συμβουλές»

Eξηγήσεις για τα όσα αφορούν το θέμα με τον Λοΐζο Λοΐζου έδωσαν από την Ομόνοια και συγκεκριμένα ο προπονητής των πρασίνων, Χένινγκ Μπεργκ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Ακρίτα.

«Είχαμε είναι ένα ποδοσφαιριστή που έλειπε, ο Λοΐζου. Δεν ένιωθε πνευματικά έτοιμος. Θέλει να φύγει, υπάρχει μία πρόταση. Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν εδώ σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει» ανάφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν ξέρω τι θα γίνει. Υπάρχει μία πρόταση από το Ισραήλ. Ξέρω ότι πνευματικά να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ο Λοΐζου είναι γνωστό ότι θέλει να παίξει στο εξωτερικό, υπήρχαν συζητήσεις και στο παρελθόν. Ο Λοΐζου είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα και σαν νεαρός εξελίχθηκε και να θέλει να πάει σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα το καταλαβαίνουμε. Όμως τώρα δεν συμβαίνει αυτό και δεν μπορώ να το καταλάβω. Το ποδόσφαιρο έχει συμβούλους τοπ επιπέδου, oι σύμβουλοι του Λοΐζου δεν είναι, διαφωνώ με τις συμβουλές που του δίνουν. Αν δεν θέλει να παίξει για την Ομόνοια, θα θέλαμε να παίξει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα».