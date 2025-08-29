ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Έφερε στην Κύπρο τον Αγκουζούλ για υπογραφές

Νέα μεταγραφή προ των πυλών.

Έτοιμη για την επόμενη της μεταγραφική κίνηση είναι η Ομόνοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στην Κύπρο ο Μαροκινός στόπερ, Σαντ Αγκουζούλ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, προέρχεται από τη Μαρακές και έχει ύψος 1,91 μ. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Κάουκαμπ Μαρακές, ενώ το 2019 μετακόμισε στη Λιλ.

Αν και κυρίως έπαιξε με τη β’ ομάδα, το 2020-21 αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Μουσκρόν, καταγράφοντας 33 συμμετοχές.

Ακολούθησαν θητείες σε Σοσό και Οσέρ, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Ligue 1. Τον περασμένο Φεβρουάριο παραχωρήθηκε δανεικός στην πολωνική Ραντομιάκ.

Εκτός απροόπτου, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη των πρασίνων.

