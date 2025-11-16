ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Συνεχίζει την αήττητη πορεία της η ομάδα της Λάρνακας

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ στη φετινή ECOMMBX Basket League, καθώς επικράτησε με 97-83, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Κορυφαίος παίκτης για τους νικητέ ο  Hollingsworth με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με τρία τρίποντα ξεκίνησε ο αγώνας και την ΑΕΚ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ στο 3’ με 6-3.Ή διαγορα ανέβηκε στο +8 με 13-5  στο 6’ και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ  13-23.

Στη δεύτερη περίοδο  η Ανόρθωση  ήταν πιο επιθετική και με τρίποντο του Μαραγκού στο 12’ μείωσε σε 25-18. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τη διαφορά και με τον Νοτταζ να ευστοχεί από τους τρεις πόντους έκανε το 42-30 στο 18’. Με βολές του Hawkins στο 19’ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 44-39 και με αυτό το σκορ έληξε το ημίχρονο. 

Δυνατά μπήκε στο παρκέ στο  τρίτο δεκάλεπτο η προσφυγική ομάδα μειώνοντας σε 54-52 στο 24’. Άμεση ήταν η απάντηση της ΑΕΚ που με τρίποντο του Νοτταζ έκανε το 57-52 στο επόμενο λεπτό.

Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Κιτίου ήταν πιο επιθετική. Με τρίποντο του Diggs στο 37’ ανέβασαν τη διαφορά στο +21 (92-71). Οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος και πήραν το ροζ φύλλο αγωνος με 97-83.

Τα δεκάλεπτα:  13-23, 39-44, 63-70, 83-97

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 21(2), Hinds 5, Αγαθόκλη, Kuany 5, Μαραγκός 20(2), Garcia  6(2), Muosa 10, Christensen 12(4), Χειμώνας 3(1), Ελευθερίου

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 23(2), Cooper, 20(2) Γιανναράς 12(4), Βάρσος 2, Λοϊζίδης, Nottage 21(5), Μckinnis 4, Hunt, Diggs 15(5), Ντοκλης, Παπαδόπουλος 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπροςΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

Απόψεις

|

Category image

Έχει και φιλικό για το φινάλε η Εθνική Κύπρου - Μία νέα κλήση, δύο επιστροφές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με... δανεικά για μεταγραφές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος και ο Φανκγουέιρο από την Ένωση - Θητεία πέντε παιχνιδιών!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Yπάρχει τεράστια διαφορά κι αυτό προβληματίζει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό κι έκτη διαδοχική νίκη για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη