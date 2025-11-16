Κέρδισε και την Ανόρθωση, εφτά στα εφτά για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ στη φετινή ECOMMBX Basket League, καθώς επικράτησε με 97-83, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Κορυφαίος παίκτης για τους νικητέ ο Hollingsworth με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με τρία τρίποντα ξεκίνησε ο αγώνας και την ΑΕΚ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ στο 3’ με 6-3.Ή διαγορα ανέβηκε στο +8 με 13-5 στο 6’ και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 13-23.

Στη δεύτερη περίοδο η Ανόρθωση ήταν πιο επιθετική και με τρίποντο του Μαραγκού στο 12’ μείωσε σε 25-18. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν τη διαφορά και με τον Νοτταζ να ευστοχεί από τους τρεις πόντους έκανε το 42-30 στο 18’. Με βολές του Hawkins στο 19’ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 44-39 και με αυτό το σκορ έληξε το ημίχρονο.

Δυνατά μπήκε στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο η προσφυγική ομάδα μειώνοντας σε 54-52 στο 24’. Άμεση ήταν η απάντηση της ΑΕΚ που με τρίποντο του Νοτταζ έκανε το 57-52 στο επόμενο λεπτό.

Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Κιτίου ήταν πιο επιθετική. Με τρίποντο του Diggs στο 37’ ανέβασαν τη διαφορά στο +21 (92-71). Οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το τέλος και πήραν το ροζ φύλλο αγωνος με 97-83.

Τα δεκάλεπτα: 13-23, 39-44, 63-70, 83-97

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hawkins 21(2), Hinds 5, Αγαθόκλη, Kuany 5, Μαραγκός 20(2), Garcia 6(2), Muosa 10, Christensen 12(4), Χειμώνας 3(1), Ελευθερίου

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 23(2), Cooper, 20(2) Γιανναράς 12(4), Βάρσος 2, Λοϊζίδης, Nottage 21(5), Μckinnis 4, Hunt, Diggs 15(5), Ντοκλης, Παπαδόπουλος