Υποψήφιος βουλευτής με το ΑΚΕΛ ο Μάριος Αργυρίδης

Ο πρόεδρος του σωματείου της Ομόνοιας είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αριστεράς στις επερχόμενες εκλογές

Το όνομα του Μάριου Αργυρίδη είναι ανάμεσα σε αυτά των 19 υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ για την επαρχία Λευκωσίας. 

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση του ΑΚΕΛ:

Η Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας - Κερύνειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή, 16 Νοεμβρίου εξέλεξε τους δεκαοκτώ υποψήφιους/ες του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία για την επαρχία Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου βάσει των Κανονισμών Λειτουργίας του Κόμματος εξαιρείται της διαδικασίας. Μετά από μυστική ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 336 άτομα, εκλέγηκαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1. Στεφάνου Στέφανος

2. Ανδρέου Μαρίνα

3. Αργυρίδης Μάριος

4. Δαμιανού Άριστος

5. Ευαγόρου Ελένη

6. Θωμά Θωμάς

7. Κούλας Σεβήρος

8. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

9. Κωνσταντίνου Χριστίνα

10. Λουκαΐδης Γιώργος

11. Μάτσας Ορέστης

12. Πολυκάρπου Χάρης

13. Τριμιθιώτη Μαριλένα

14. Χαραλάμπους Βάκης

15. Χατζηανδρέου Άντρη Δρ.

16. Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή

17. Χριστοφίδης Χρίστος

18. Χρυσάνθου Κωνσταντίνα

19. Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Οι υποψήφιοι/ες που έχουν εκλεγεί από την Επαρχιακή Εκλογική Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λευκωσίας- Κερύνειας, όπως και από τις Συνδιασκέψεις στις άλλες επαρχίες, θα τεθούν προς επικύρωση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο τέλος του μήνα.

#akel1926 #AKEL #ΑΚΕΛ #Cyprus

 

 

