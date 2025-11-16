Δεν θα διστάσει ο Μπεργκ, δεν φοβάται ο Νεοφύτου

Εκείνο, ήρθε μετά από τα δύο που σκόραρε στις δύο πεντάρες της Ομόνοιας με ΑΕΛ και Ανόρθωση. Ο Κύπριος επιθετικός, παίρνει τις ευκαιρίες του από τον Χένινγκ Μπεργκ παρόλο που υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες με τους Μαέ, Γιόβετιτς και Στεπίνσκι να καλύπτουν το «9» στα ματς των πρασίνων. Πάντως, ο Νεοφύτου για την ώρα είναι πιο μπροστά από τον Πολωνό στην ιεραρχία αλλά πιο πίσω από τον Μαροκινό και τον Μαυροβούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο 20χρονος επιθετικός δουλεύει σκληρά και γνωρίζει πως η ομάδα του έχει έναν προπονητή που σε καμία περίπτωση δεν θα διστάσει να τον ρίξει στη «φωτιά» εάν και εφόσον δει σκληρή δουλειά και βελτίωση, τόσο τις προπονήσεις, όσο και στα παιχνίδια.

ψ.