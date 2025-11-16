Στα μπαράζ η Ουκρανία, έγραψε ιστορία η Αγγλία

Έκλεισε θέση για τα μπαράζ η Ουκρανία. Η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ επικράτησε 2-0 της Ισλανδίας των Ίνγκασον και Μάγκνουσον εντός έδρας και κατέκτησε τη 2η θέση στον 4o όμιλο.

Με αποτέλεσμα να προκριθεί στα μπαράζ του Μουντιάλ. Η Αγγλία νίκησε με 2-0 την Αλβανία και ολοκλήρωσε με 8/8 τις υποχρεώσεις της, δίχως να δεχθεί γκολ, γράφοντας ιστορία. Με 3-1 πέρασε από το Αζερμπαϊτζάν η Γαλλία, η οποία είχε ήδη προκριθεί, ενώ η Σερβία επικράτησε 2-1 της Λετονίας με ανατροπή.

Η Ουκρανία έψαχνε το… τρίποντο για να πάρει τη 2η θέση, αφού πριν τη σέντρα ισοβαθμούσε με τους φιλοξενούμενους, έχοντας χειρότερη διαφορά τερμάτων. Στην τελική ευθεία ο Ρεμπρόφ, ρίσκαρε και με την είσοδο του Γιάρεμτσουκ στο 69’ και εν τέλει δικαιώθηκε στο 83’. Ο Ζούμπκοφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, που άνοιξε τον δρόμο για τα μπαράζ. Στις καθυστερήσεις τελείωσαν τα πάντα, με τον Γκουτσουλιάκ να εκτελεί με το αριστερό, την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα.

Η Αλβανία (έχοντας εξασφαλίσει τη 2η) παρουσιάστηκε ανταγωνιστική και κόντρα στην Αγγλία, αλλά τα «λιοντάρια» επικράτησε 2-0 εκτός έδρας. Με αποτέλεσμα να γράψουν ιστορία, αφού δεν άφησαν ούτε βαθμό, ούτε αντίπαλο να τους βάλει έστω ένα γκολ. Η κλάση του Κέιν έκανε τη διαφορά.

Ο Σάκα εκτέλεσε κόρνερ στο 74’ απ’ τα δεξιά, ο Αλιί έκανε κακή κεφαλιά προς τα πίσω και ο Κέιν εκτέλεσε από κοντά, ενώ στο 82’ ο Ράσφορντ σέντραρε και ο Κέιν με καρφωτή κεφαλιά νίκησε με κεφαλιά τον Στρακόσα για δεύτερη φορά.

Ο Νταντάσοφ άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό για την Αζερμπαϊτζάν κόντρα στη Γαλλία, η οποία ανέτρεψε τα δεδομένα μέχρι το ημίχρονο. Ο Ματετά ισοφάρισε στο 17’, επτά λεπτά μετά ακυρώθηκε γκολ του Ενκουνκού. Ο Ακλιουσέ έκανε το 2-1 στο 30’, με τον Μαχαμανταλίγεφ να σημειώσει αυτογκόλ στο 45’.

Η Λετονία άνοιξε το σκορ απέναντι στην αποκλεισμένη Σερβία, με τον Γκουτκόβσκις στο 12ο λεπτό. Ωστόσο, με τον Ζίβκοβιτς να δίνει το σύνθημα έγινε η ανατροπή. Ο Ζίβκοβιτς ελίχθηκε στο 49’ ωραία και ο Κατάι πλάσαρε, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έντεκα λεπτά ο άσος του ΠΑΟΚ σέντραρε και ο Στάνκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε σε ολόκληρο το παιχνίδι, ο Γιόβιτς αντικαταστάθηκε στο 80ο λεπτό, ενώ ο Γκρούγιτς στο 85'.

Τα αποτελέσματα:

Αζερμπαϊτζάν-Γαλλία 1-3

Ουκρανία-Ισλανδία 2-0

Ουγγαρία-Ιρλανδία 2-3

Πορτογαλία-Αρμνενία 9-1

Αλβανία-Αγγλία 0-2

Σερβία-Λετονία 2-1

