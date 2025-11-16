Με... δανεικά για μεταγραφές

Πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου και ήδη ρίχνονται «κλεφτές» ματιές από τις ομάδες, μπας και βρουν τους «σωτήρες» που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους. Είτε αυτοί αφορούν πρωταθλητισμό, είτε αφορούν αποφυγή της διαβάθμισης.

Αν και οι πλείστες ομάδες πορεύονται με δανεικά, για αυτό το...σπορ, υπάρχει πάντα κονδύλι. Τόσο για να δώσουν σε κάποιους χρήματα για να πουν «αντίο», όσο και να πείσουν αυτούς που έβαλαν στο μάτι να έρθουν στην ομάδα τους.

Μερικές φορές όμως χαλούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που οι διοικήσεις επιβάλλεται να είναι προσεχτικές.

Πάντως οι μάνατζερ είναι σε ετοιμότητα και ήδη σερβίρουν ονόματα.

Χ.Χ