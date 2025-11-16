ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα οφέλη (που δεν έχει η Λάρνακα) από ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ένα τέτοιο αθλητικό κέντρο θα αποτελούσε μία τεράστια πηγή εσόδων για τα δημοτικά ταμεία, χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν για τη δημιουργία έργων υποδομής στην πόλη.

Με αφορμή τη διεξαγωγή σήμερα (16/11) του 8ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου της Λάρνακας, που για πολλούς θεωρείται το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Κύπρο και προβάλλει την πόλη ως προορισμό χειμερινού τουρισμού, θα θέλαμε να επισημάνουμε την έλλειψη, στη Λάρνακα, ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου με γήπεδα ποδοσφαίρου για τη φιλοξενία ξένων ομάδων κατά τη χειμερινή περίοδο. Αν εξαιρέσουμε το αθλητικό κέντρο που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 στην περιοχή της Δρομολαξιάς με ιδιωτική πρωτοβουλία, ο δήμος της πόλης δεν κατάφερε όλο αυτό το διάστημα να επενδύσει στον χειμερινό τουρισμό ποδοσφαίρου με τη φιλοξενία ξένων αποστολών.

Όλες οι προσπάθειες που έγιναν διαχρονικά για την απόκτηση γης ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονα γήπεδα προπονήσεων, κυρίως στην περιοχή Μακένζι, έχουν πέσει στο κενό, με αποτέλεσμα οι ξένες ομάδες που καταφθάνουν στη Λάρνακα τα τελευταία χρόνια για τη χειμερινή τους προετοιμασία να είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Το αντίθετο συμβαίνει στην Αγία Νάπα. Ο δήμος του τουριστικού θερέτρου εδώ και δεκαετίες διαθέτει μεγάλο αθλητικό κέντρο με διψήφιο αριθμό γηπέδων, το οποίο κάθε χειμώνα φιλοξενεί ομάδες κυρίως από τη Σκανδιναβία και από άλλες χώρες της βορείου Ευρώπης. Η κάθοδος τέτοιων αποστολών δεν έχει οφέλη μόνο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά ευρύτερα στην τοπική οικονομία.

Είναι λοιπόν κρίμα για τη Λάρνακα, την πόλη που διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, οι δημοτικές Αρχές να μην έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουν τις κατάλληλες γηπεδικές υποδομές, ώστε κάθε χρόνο να φιλοξενούνται ξένες ποδοσφαιρικές ομάδες για τη χειμερινή τους προετοιμασία. Ένα τέτοιο αθλητικό κέντρο θα αποτελούσε μία τεράστια πηγή εσόδων για τα δημοτικά ταμεία, χρήματα που θα μπορούσαν να επενδυθούν για τη δημιουργία έργων υποδομής στην πόλη.

 

 

ΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑποψεις

