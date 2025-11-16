ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείδωσε το τελευταίο Μουντιάλ με Μέσι και Ρονάλντο

To δίδυμο που μας απασχόλησε αρκετά τα τελευταία χρόνια ετοιμάζεται για την τελευταία παράσταση!

Ουδείς στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει βρεθεί σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις, αλλά αυτό το δίδυμο που άλλαξε ολόκληρο το άθλημα τα τελευταία, περίπου 20 χρόνια, θα γίνει το πρώτο που θα καταφέρει να φτάσει στο κοσμοϊστορικό γεγονός.

Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι κρατούσαν κάτι καλό για το… απόλυτο φινάλε. Στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, οι δυο τους θα παραστούν για 6η φορά σε Μουντιάλ και θα γίνουν οι απόλυτοι… κυρίαρχοι σε επίπεδο συμμετοχών, στο τουρνουά.

Ο CR7 προφανώς θα πάει με στόχο να το κατακτήσει, στην ηλικία των 41 ετών, έχοντας προσφάτως αναφέρει ότι η λογική και η ηλικία του λένε ότι θα βρεθεί για τελευταία φορά στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική σκηνή.

Ο Λίο αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου το 2022 στο Κατάρ, προφανώς και έχει… τερματίσει το άθλημα, αλλά θα είναι παρών για να βοηθήσει την «αλμπισελέστε» να υπερασπιστεί τον τίτλο της, μέχρι το σημείο που θα είναι αυτό εφικτό.

Ο ένας στο Μαϊάμι. Ο άλλος στη Σαουδική Αραβία. Αμφότεροι τόσο μακριά, αλλά και τόσο μέσα στα «φώτα», ώστε να παραμένουν στην ποδοσφαιρική επιφάνεια. Και τώρα, το καλοκαίρι του 2026, φτάνει η τελευταία τους στιγμή με τη φανέλα με το εθνόσημο. Και αυτό το Last Dance, που τόσο πολύ έχει αναφερθεί για τους δυο τους τα τελευταία χρόνια, θα γίνει σε… παγκόσμια προβολή.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

